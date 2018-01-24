СМИ: премьер Японии посетит церемонию открытия Олимпиады в Пхёнчхане

ТОКИО, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует посетить церемонию открытия Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане, несмотря на разногласия Токио и Сеула по историческим вопросам. Об этом сообщило в среду агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Южнокорейская сторона передала ранее Японии приглашение для главы правительства и сообщала Токио, что надеется на присутствие Абэ на церемонии открытия. Однако до последнего времени визит японского премьера в Южную Корею оставался под вопросом из-за разногласий двух сторон по проблеме "женщин для утешения" - жертв сексуального насилия в годы японской оккупации Корейского полуострова. Токио считает вопрос окончательно решенным после заключения соглашения в декабре 2015 года, однако Сеул с приходом к власти новой администрации президента Мун Чжэ Ина требует дополнительных шагов.

Правящая верхушка Японии разделилась по вопросу визита Абэ в Пхёнчхан на два лагеря. Одни считали, что в условиях серьезного разлада в двусторонних отношениях от участия в церемонии открытия Олимпиады на таком высоком уровне стоит отказаться, ведь Токио, который в 2020 году примет Летнюю Олимпиаду, не принимает эстафету от Зимней Олимпиады в Пхёнчхане. Другие же отмечали, что в условиях напряженности на Корейском полуострове необходимо учитывать важность отношений с Сеулом.

Как ожидается, в случае посещения Абэ церемонии открытия он проведет встречу с Мун Чжэ Ином и обсудит с ним вопрос "женщин для утешения", чтобы при личной встрече изложить японскую позицию, а также перспективы урегулирования кризиса вокруг КНДР.

Ранее сообщалось, что в Южную Корею от Японии поедут министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Ёсимаса Хаяси, министр, ответственный за подготовку к Олимпиаде-2020 в Токио, Сюнъити Судзуки и председатель нижней палаты парламента Тадамори Осима.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.