ООН не стала комментировать идею России по расследованию химатак в Сирии

ООН, 24 января. /ТАСС/. Секретариат ООН воздержался в среду от комментариев касаемо предложенного Россией проекта резолюции Совета Безопасности о создании новой структуры для расследования химических атак в Сирии, однако призвали обеспечить ответственность за подобные нападения. Соответствующую позицию высказал журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Я не могу комментировать проект резолюции", - сказал он, добавив, что высказывать свое отношение к проекту должны члены Совбеза. "Конечно, мы принципиально хотим видеть привлечение к ответственности тех, кто применял химическое оружие где бы то ни было", - добавил Дюжаррик.

Комментируя состоявшуюся во вторник в Париже встречу так называемого Международного партнерства против безнаказанности за применение химического оружия, он сообщил, что не в курсе, принимали ли в ней участие представители ООН.

Россия во вторник созвала заседании Совета Безопасности, на котором предложила учредить Независимый механизм ООН по расследованию химических атак в Сирии на первоначальный период в один год. Вашингтон выступил против такой инициативы. Предлагаемая Москвой комиссия призвана заменить собой Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР), который прекратил существование в ноябре 2017 года. Попытки членов СБ договориться о продлении мандата комиссии не увенчались успехом.

СМР был создан по решению Совбеза в августе 2015 года с целью установления ответственных за совершение атак. За время своего существования комиссия представила семь докладов, в которых назвала сирийские власти причастными к четырем химическим атакам. Россия неоднократно подвергала СМР критике за непрофессиональную работу.