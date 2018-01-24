СМИ: Эрдоган призвал США прекратить поставки вооружения курдам в Сирии

АНКАРА, 24 января. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с хозяином Белого дома Дональдом Трампом призвал Вашингтон прекратить поставки вооружения сирийским курдам из отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз". Об этом сообщила в среду газета Turkiye со ссылкой на источник в канцелярии президента Турции.

По данным издания, стороны также обсудили ход операции ВС Турции "Оливковая ветвь" в Африне и обстановку в Сирии в целом. Президенты договорились поддерживать тесный контакт для разрешения сирийского кризиса.

Турция всерьез обеспокоена поддержкой Соединенными Штатами сирийских курдов. Анкара не раз заявляла, что Вашингтон совершает ошибку, поставляя вооружения отрядам СНС. Она ассоциирует эти формирования с РПК, которую причисляет к разряду террористических организаций, и утверждает, что полученное ими американское оружие впоследствии может быть направлено против Турции.

В ноябре прошлого года глава МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что президент США Дональд Трамп пообещал турецкому коллеге Тайипу Эрдогану во время беседы по телефону полностью прекратить переброску оружия курдским отрядам в Сирии. Белому дому после этого пришлось пояснять, что данный вопрос действительно обсуждался, но глава американской администрации не брал на себя никаких обязательств по сворачиванию военной поддержки "Сил демократической Сирии".