СМИ: Эрдоган призвал США прекратить поставки вооружения курдам в Сирии

АНКАРА, 24 января. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с хозяином Белого дома Дональдом Трампом призвал Вашингтон прекратить поставки вооружения сирийским курдам из отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз". Об этом сообщила в среду газета Turkiye со ссылкой на источник в канцелярии президента Турции.
По данным издания, стороны также обсудили ход операции ВС Турции "Оливковая ветвь" в Африне и обстановку в Сирии в целом. Президенты договорились поддерживать тесный контакт для разрешения сирийского кризиса.
В ноябре прошлого года глава МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что президент США Дональд Трамп пообещал турецкому коллеге Тайипу Эрдогану во время беседы по телефону полностью прекратить переброску оружия курдским отрядам в Сирии. Белому дому после этого пришлось пояснять, что данный вопрос действительно обсуждался, но глава американской администрации не брал на себя никаких обязательств по сворачиванию военной поддержки "Сил демократической Сирии".