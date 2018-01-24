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СМИ: Эрдоган призвал США прекратить поставки вооружения курдам в Сирии

Международная панорама
24 января, 22:46 дата обновления: 24 января, 22:57 UTC+3

По данным газеты Turkiye, стороны обсудили ход операции ВС Турции "Оливковая ветвь" в Африне и обстановку в Сирии в целом

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

© Presidential Press Service, pool photo via AP

АНКАРА, 24 января. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с хозяином Белого дома Дональдом Трампом призвал Вашингтон прекратить поставки вооружения сирийским курдам из отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз". Об этом сообщила в среду газета Turkiye со ссылкой на источник в канцелярии президента Турции.

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Сирийский район Африн. Досье

По данным издания, стороны также обсудили ход операции ВС Турции "Оливковая ветвь" в Африне и обстановку в Сирии в целом. Президенты договорились поддерживать тесный контакт для разрешения сирийского кризиса.

Турция всерьез обеспокоена поддержкой Соединенными Штатами сирийских курдов. Анкара не раз заявляла, что Вашингтон совершает ошибку, поставляя вооружения отрядам СНС. Она ассоциирует эти формирования с РПК, которую причисляет к разряду террористических организаций, и утверждает, что полученное ими американское оружие впоследствии может быть направлено против Турции.

В ноябре прошлого года глава МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что президент США Дональд Трамп пообещал турецкому коллеге Тайипу Эрдогану во время беседы по телефону полностью прекратить переброску оружия курдским отрядам в Сирии. Белому дому после этого пришлось пояснять, что данный вопрос действительно обсуждался, но глава американской администрации не брал на себя никаких обязательств по сворачиванию военной поддержки "Сил демократической Сирии".

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Темы
Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне
Персоны
Трамп, Дональд Эрдоган, Реджеп Тайип
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