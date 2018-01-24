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Трамп призвал Эрдогана ограничить боевые действия Турции в Сирии

Международная панорама
24 января, 22:50 дата обновления: 24 января, 23:40 UTC+3

Президент США также заявил о необходимости избегать жертв среди мирного населения

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ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп призвал в среду во время телефонного разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом ограничить действия турецких военных в Сирии, а также избегать жертв среди мирного населения. Об этом говорится в сообщении, распространенном Белым домом по итогам беседы двух лидеров.

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"Президент Трамп выразил обеспокоенность, связанную с тем, что эскалация насилия в Африне, в Сирии, может помешать достижению наших общих целей в Сирии. Он призвал Турцию добиться деэскалации [ситуации], ограничить боевые действия и избегать жертв среди гражданского населения, увеличения числа вынужденных переселенцев и беженцев", - говорится в сообщении.

Помимо этого, глава администрации США призвал своего коллегу "проявлять осторожность и избегать любых действий, которые могут привести к конфликту между турецкими и американскими силами". По словам Трампа, Вашингтон и Анкара "должны сосредоточить внимание всех сторон на общей задаче - окончательном разгроме ИГ (группировка "Исламское государство", запрещена в РФ)".

Хозяин Белого дома предложил усилить двустороннее сотрудничество с тем, чтобы снять "закономерные опасения Турции в сфере безопасности". "Лидеры обсудили необходимость стабилизировать единую Сирию, которая не должна представлять угрозу для своих соседей, включая Турцию", - добавили в Белом доме.

В разговоре с Эрдоганом Трамп также указал на "деструктивную и лживую риторику", звучащую в Турции, а также выразил обеспокоенность в связи с задержанием американских граждан и местных сотрудников посольства США во время действия режима чрезвычайного положения. "Оба лидера обязались укреплять стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Турцией, в частности, в деле повышения региональной стабильности и в борьбе с терроризмом во всех его проявлениях, включая ИГ, Рабочую партию Курдистана, "Аль-Каиду" (запрещена в РФ) и поддерживаемых Ираном террористов", - резюмировали представители американской администрации.

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