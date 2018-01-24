Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 56.39
€ 69.45
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Приднестровье помогут российскому посольству организовать выборы президента РФ

Международная панорама
24 января, 23:49 UTC+3 ТИРАСПОЛЬ ТИРАСПОЛЬ 24, января. /ТАСС

Ранее посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин сообщил о планах открыть на территории республики 24 избирательных участка

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТИРАСПОЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Власти Приднестровья окажут содействие посольству РФ в Молдавии в организации на своей территории голосования на выборах президента России. Соответствующее распоряжение подписал в среду глава непризнанной республики Вадим Красносельский.

Правительству Приднестровья поручено оказать "содействие в организации голосования на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года путем предоставления в распоряжение участковых избирательных комиссий, образованных посольством РФ в Республике Молдова, помещений, транспорта, оборудования и связи, необходимых для проведения голосования". МВД и Министерство государственной безопасности обязаны обеспечить в ходе голосования общественный порядок.

Ранее посол РФ в Молдавии Фарит Мухаметшин сообщил, что в Приднестровье, где проживают более 200 тыс. российских граждан, планируется открыть 24 избирательных участка. Это на два больше, чем на прошедших в 2016 году выборах в Госдуму. По его словам, по одному участку дополнительно откроется в Тирасполе и Бендерах. Кроме того, для проживающих в регионе российских граждан будет организован транспорт, который будет доставлять избирателей на участки, также будут работать выездные избирательные комиссии.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия Молдавия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
2
Использование российского флага болельщиками на ОИ-2018 официально не запрещено
3
Вертолет Минобороны вылетел на поиски пропавшего в Приморье судна
4
Су-57 начал полеты с новейшим оружием на борту
5
Родченков дал в CAS показания, противоречащие его заявлениям в New York Times
6
МВД рассмотрит предложение Союза автошкол о переэкзаменовке водителей с истекшими правами
7
Дворкович встретился в Давосе с руководством Google
Темы дня
Новости партнеров
Реклама