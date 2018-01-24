В Приднестровье помогут российскому посольству организовать выборы президента РФ

ТИРАСПОЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Власти Приднестровья окажут содействие посольству РФ в Молдавии в организации на своей территории голосования на выборах президента России. Соответствующее распоряжение подписал в среду глава непризнанной республики Вадим Красносельский.

Правительству Приднестровья поручено оказать "содействие в организации голосования на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года путем предоставления в распоряжение участковых избирательных комиссий, образованных посольством РФ в Республике Молдова, помещений, транспорта, оборудования и связи, необходимых для проведения голосования". МВД и Министерство государственной безопасности обязаны обеспечить в ходе голосования общественный порядок.

Ранее посол РФ в Молдавии Фарит Мухаметшин сообщил, что в Приднестровье, где проживают более 200 тыс. российских граждан, планируется открыть 24 избирательных участка. Это на два больше, чем на прошедших в 2016 году выборах в Госдуму. По его словам, по одному участку дополнительно откроется в Тирасполе и Бендерах. Кроме того, для проживающих в регионе российских граждан будет организован транспорт, который будет доставлять избирателей на участки, также будут работать выездные избирательные комиссии.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.