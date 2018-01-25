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Нетаньяху: в рамках любого мирного соглашения Иерусалим останется столицей Израиля

Международная панорама
25 января, 21:41 UTC+3 ДАВОС ДАВОС 25, января. /ТАСС

Премьер-министр Израиля отметил, что его страна будет сохранять статус-кво в Храмовой горы и остальных религиозных святынь Иерусалима

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ДАВОС, 25 января. /ТАСС/. Иерусалим останется столицей Израиля в рамках любого будущего мирного соглашения с палестинцами. Об этом заявил в четверг премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

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"В рамках любого мирного соглашения столицей Израиля останется Иерусалим, и наше правительство продолжит пребывание в Иерусалиме, - сказал он на сессии Давосского форума. - Канцелярия премьер-министра - в Иерусалиме, парламент Израиля - в Иерусалиме, Верховный суд Израиля - в Иерусалиме, правительство - в Иерусалиме, и так продолжается уже 70 лет, на протяжении которых существует [современный] Израиль". Нетаньяху добавил, что "Иерусалим является столицей еврейского государства со времен царя Давида, а это "всего лишь 3 тыс. лет".

По его словам, президент США Дональд Трамп, признав 6 декабря прошлого года Иерусалим столицей Израиля, "сделал историю, просто признав историю". "Мир может основываться только на реальности и правде, а отрицание того факта, что Иерусалим является столицей Израиля, лишь отодвигает достижение мира, создавая ненужную иллюзию", - считает Нетаньяху. Он также пообещал, что "при любом будущем мирном соглашении Израиль всегда будет сохранять статус-кво Храмовой горы и всех остальных религиозных святынь [Иерусалима]". "Это наша политика и наш принцип", - добавил глава кабинета.

Трамп 6 декабря прошлого года заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, и отдал распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива. Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля.

В ответ на решение Трампа Генеральная Ассамблея ООН 21 декабря прошлого года большинством в 128 голосов приняла резолюцию против признания города столицей еврейского государства. Против документа выступили девять стран: Гватемала, Гондурас, Израиль, Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Палау, США и Того. Еще 35 при голосовании воздержались.

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Темы
Палестино-израильский конфликт Экономический форум в Давосе - 2018 Ситуация вокруг статуса Иерусалима
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