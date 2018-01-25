Первый день межсирийских переговоров в Вене не показал результатов

ВЕНА, 25 января. /ТАСС/. Специальная встреча участников межсирийских переговоров в Вене проходит в традициях последних женевских раундов - стороны хранят молчание или повторяют свои старые заявления, поэтому трудно судить, достигнут ли какой-либо прогресс. Однако в четверг атмосфера в австрийской столице практически не отличалась от той, что сопровождала последний безрезультатный раунд в Швейцарии.

Статичная динамика

Несмотря на объявленную повестку дня, состоящую преимущественно из общего выполнения резолюции СБ ООН 2254, складывается впечатление, что сами участники не до конца определились, к какому результату хотят прийти на специальной встрече. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, правда, в преддверии мероприятия заявил, что намерен сосредоточиться на вопросах конституции, но больше какой-либо конкретики ни от кого не последовало.

Переговорный день начался со встречи де Мистуры с делегацией правительства Сирии во главе с постпредом страны при ООН Башаром Джаафари, которая длилась около четырех часов. Тот и другой предпочли воздержаться от комментариев для прессы. Что касается прямых переговоров между Дамаском и оппозицией, то таковых, как и ожидалось, не произошло. Обе делегации некоторое время присутствовали одновременно в здании, однако, насколько известно корреспонденту ТАСС, их встреча не состоялась.

Беседа ооновского эмиссара с представителями оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) продолжалась вдвое меньше. Официальный представитель СКП Яхья аль-Ариди перед ее началом пояснил, что тема встречи - выполнение резолюции СБ ООН 2254, о чем, впрочем, оппозиция говорила уже не раз. "Главная задача заключается в том, чтобы увидеть решение всех сторон выполнять резолюцию СБ ООН 2254", - сказал он. В делегации комитета находится и представитель группировки "Ахрар аш-Шам" Мухаммед Аллюш.

Российская сторона, как и всегда, оказывает содействие переговорному процессу. В Вене находится директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергей Вершинин, он уже провел в четверг консультации с представителями офиса де Мистуры и Джаафари.

В ожидании итогов

Отделение ООН в Вене по площади превышает женевский офис, потому ажиотаж вокруг межсирийских переговоров здесь еще менее заметен. Большинство собравшихся в Вене журналистов давно знакомы, поскольку регулярно освещают женевские и астанинские переговоры по Сирии. Коллеги интересуются друг у друга, поедут ли они на Конгресс сирийского национального диалога в Сочи, получили ли они российскую визу.

Информации о ходе переговоров прессе поступает мало. Участие журналистов пока сводится к ожиданию в пресс-центре с периодическими выходами на парковку, чтобы заснять прибытие или отъезд делегаций, которые раз за разом отказываются отвечать на вопросы.

Впрочем, как сообщил ТАСС близкий к организации переговоров источник, пока значимого прогресса достичь не удалось. "Работа ведется, однако ожидания заключаются в том, что основные вопросы урегулирования останутся для сочинской площадки", - сказал собеседник агентства, оценивая ситуацию к середине первого дня консультаций.

26 января в Вене вновь состоятся отдельные встречи де Мистуры с делегациями правительства и оппозиции Сирии. После этого каждая из сторон отдельно подведет итоги встречи. Сирийский комитет по переговорам, как ожидается, огласит окончательное решение о том, поедут ли его представители на Конгресс сирийского национального диалога в Сочи.

Курдский протест

Разнообразие в обстановку внес только митинг курдов у входа в венское отделение ООН, где проходят встречи. Как сообщили ТАСС участники акции, проживающие в Вене сирийские, турецкие и иранские курды собрались, чтобы выразить протест против действий Турции в районе Африна на севере Сирии. Некоторые из них принесли с собой флаги самопровозглашенного курдского "Северного федеративного региона (СФР) - Роджава", партии "Демократический союз" и портреты Абдуллаха Оджалана - основателя Рабочей партии Курдистана, которую в Анкаре считают террористической организацией.

Митинг продолжался с утра примерно до 17:00 (19:00 мск), к его завершению число участников акции достигало примерно 50 человек, однако впечатление масштабности мероприятия усиливалось из-за постоянно оглашаемых в громкоговоритель обвинений в адрес Турции. Венская полиция выставила оцепление в районе проведения акции, однако она завершилась без происшествий.