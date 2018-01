Почему ученые снова приблизили нас вплотную к Судному дню

Часы Судного дня снова показывают то же время, что и после испытаний первых водородных бомб. На этой неделе ученые перевели символические "стрелки" на 30 секунд ближе к "ядерной полуночи" — сейчас на них 23:58. В чем эксперты видят угрозы уничтожения человечества и почему мы движемся к катастрофе, а не от нее?

Часы Судного дня — символическая оценка угрозы полного ядерного апокалипсиса, которую придумали в "Бюллетене ученых-атомщиков" (Bulletin of Atomic Scientists), американском журнале о глобальной безопасности. Издание было основано участниками Манхэттенского проекта (кодовое название программы США по разработке ядерного оружия — она началась в 1943 году, в 1945 ядерное оружие было впервые применено при бомбардировке двух японских городов) и вначале называлось "Бюллетень чикагских ученых-атомщиков". Среди них — Альберт Эйнштейн, Роберт Оппенгеймер, Лео Сцилард, Бертран Рассел, Николай Семенов и другие блестящие ученые. Первым редактором бюллетеня стал Евгений Исаакович Рабинович. Он же, советуясь с другими редакторами и учеными, и принимал самостоятельное решение, где должны в данный момент находиться стрелки.

После смерти Рабиновича в 1973 году порядок принятия решения изменился, что привело к росту популярности "часов". С тех пор общередакционный совет (Bulletin’s Science and Security Board) встречается два раза в год, чтобы обсудить, стоит ли переводить стрелки. Для обсуждений они привлекают и так называемый Совет попечителей бюллетеня, в котором в данный момент состоят 15 лауреатов Нобелевской премии и некоторое количество внешних экспертов, точный состав которых не публикуется. Всего с 1947 года стрелки были переведены 24 раза.

В 1947 году, когда часы в первый раз были напечатаны на обложке январского выпуска Bulletin of Atomic Scientists, их установили на семь минут до полуночи, то есть до "уничтожения человечества". В 1949 году, когда Советский Союз успешно испытал свою ядерную бомбу, стрелка часов резко скакнула вперед, сразу на три минуты, встав на 23:57. А в 1953 году, после почти одновременных испытаний термоядерного оружия в США и Советском Союзе, ученые передвинули минутную стрелку в положение "две минуты до полуночи". В 1962 году мир был, пожалуй, в нескольких секундах от ядерной войны во время так называемого карибского кризиса, но поскольку кризис разрешился всего за месяц, неторопливые Часы Судного дня не успели сменить свои показания.

Ближе всего к антирекорду 53-го года Часы подошли в 1984 году, встав на 23:57. Годом ранее президент США Рональд Рейган во время публичного выступления сообщил согражданам, что он "объявил Россию вне закона и начинает бомбардировку через пять минут". Дальше всего от Судного дня человечество было в 1991 году, после того, как Джордж Буш-старший и Михаил Горбачев подписали START, или СНВ-1 — Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Тогда на часах было 23:43.

Постепенно, помимо угрозы ядерной войны, эксперты стали учитывать и другие риски. Например, в январе 2007 года в перечень рисков ввели изменение климата Земли, вызванное деятельностью человека, и угрозы биобезопасности. С 1995 года человечество, по мнению экспертов "Бюллетеня ученых-атомщиков", медленно, но верно движется к полуночи. За это время часы переводили вперед целых восемь раз, и только один раз на минуту назад, в 2010 году: тогда США начали переговоры с Россией по подписанию новой версии договора по СНВ.

В 2017 году, в семидесятую годовщину создания Часов, минутную стрелку впервые передвинули на дробные две с половиной минуты. Тогда эксперты отмечали напряженные отношения США и России, противостояние Пакистана и Индии, продолжение ядерных испытаний в Северной Корее и усиление национализма по всему миру.

В этом году причины, по которым стрелки передвинули на положение 23:58, похожие. "Мировые лидеры не смогли эффективно отреагировать на угрозы ядерной войны и изменения климата, что сделало ситуацию с глобальной безопасностью хуже, чем год назад, и такой же плохой, как сразу после Второй мировой войны", — пишут ученые в официальной декларации для политиков и граждан, в которой объявляют об изменении времени на часах.

Ситуацию с ядерным оружием "Бюллетень" называет острой, отмечая провокационную риторику Северной Кореи и США, наращивание ядерных арсеналов Индии и Пакистана, а также неопределенность вокруг политического соглашения о ядерной программе Ирана, из которого грозится выйти американский президент Дональд Трамп. По мнению ученых, человечество сейчас ближе к ядерной катастрофе, в том числе и случайной, чем когда-либо в истории.

США и Россия не проводят в настоящее время никаких переговоров по дальнейшему сокращению своих ядерных вооружений Рейчел Бронсон Президент издания The Bulletin of the Atomic Scientists