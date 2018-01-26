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Украина надеется на перспективы членства в ЕС через три года

Международная панорама
26 января, 16:03 UTC+3 ДАВОС ДАВОС, 26 января./ТАСС

Петр Порошенко также заявил, что у Киева будет "все окей" и в отношениях с Трампом

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ДАВОС, 26 января./ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что в 2021 году его страна получит шанс на вступление в Европейский союз.

"Украина к 2021 году с поддержкой Польши и Литвы будет иметь перспективу членства в ЕС", - сказал Порошенко в пятницу на Всемирном экономическом форуме в Давосе. При этом он не стал отвечать на вопрос модератора дискуссии о взаимоотношениях Киева и Москвы в 2018 году, однако заверил, что "с Трампом у Украины будет все окей".

Ранее в ЕС неоднократно заявляли, что не готовы принять Украину в Союз. Так, в конце ноября 2017 года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер указал, что Евросоюз не намерен менять свое решение об отсутствии перспективы членства у Украины.

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Темы
Форум в Давосе Кризис на Украине Экономический форум в Давосе - 2018
Персоны
Трамп, Дональд Юнкер, Жан-Клод Порошенко, Петр Алексеевич
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