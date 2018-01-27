СМИ: парламент Афганистана выступил с жесткой критикой сил безопасности страны

ТАСС, 27 января. Некоторые депутаты и сенаторы нижней и верхней палат парламента Афганистана выступил в субботу с резкой критикой в адрес разведывательных служб и чиновников республики в связи с очередным терактом в Кабуле, унесшим жизни, по последним данным, 95 человек. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

По его информации, депутаты парламента и сенаторы заявили, что ухудшение ситуации в области безопасности является позором для сотрудников служб безопасности, указав на необходимость их ухода в отставку. "К сожалению, сегодняшняя атака была продолжением предыдущих нападений", - приводит телеканал слова депутата Саида Али Казими.

"Мы удивлены подобной крайней беспомощностью. Как долго наш народ должен страдать и умирать? Почему эти чиновники не уходят со своих постов?" - задавался вопросом сенатор Сафиулла Хашеми.

В свою очередь, как указывает Tolo News, ряд бывших военных офицеров исламской республики заявили, что слабость следственных и разведывательных служб, а также органов безопасности является причиной ухудшения положения в области безопасности в стране, особенно в столице. "Наши разведывательные и следственные отделы слабы, и они должны быть усилены. Если эти департаменты не будут усилены, предотвращение подобных атак будет невозможным", - пояснил бывший офицер Мухаммад Агул Муджахид.

"В настоящее время афганское правительство занято решением внутренних вопросов, они предпочитают работать на собственные интересы, а не на интересы афганского народа", - считает член провинциального совета Кабула Мохсин Ахмади.