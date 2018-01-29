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ОБСЕ: Минск стал надежной площадкой для урегулирования в Донбассе

Международная панорама
29 января, 0:22 UTC+3 МИНСК МИНСК 28, января. /ТАСС

Специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Кент Харстед подчеркнул важность для Белоруссии обеспечения стабильности и безопасности в регионе

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МИНСК, 29 января. /ТАСС/. Минск зарекомендовал себя в качестве надежной площадки для проведения переговоров об урегулировании конфликта в Донбассе. Такое мнение выразил в воскресенье специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Кент Харстед.

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"Обеспечение стабильности и безопасности в европейском регионе - это очень важный момент для Белоруссии. Будет справедливо отметить, что благодаря таким встречам (переговорам контактной группы - прим. ТАСС) о Минске говорят во всем мире: сами инициативы, переговорный процесс, минские договоренности, - пояснил он в эфире телеканала "Беларусь-1". - Минск зарекомендовал себя в качестве надежной переговорной площадки".

Харстед признал, что "не все проблемы удалось решить, но это не связано с самой платформой для переговоров". По его словам, в Минске кроме конфликта в Донбассе или ситуации вокруг Нагорного Карабаха возможно обсуждать и другие проблемы "подобного характера".

Отвечая на вопрос о роли Белоруссии как связующего звена между Востоком и Западом, Харстед подчеркнул, что должно быть несколько таких мостов. "В Европе мы часто говорим о других странах как о подобных мостах, например, австрийская Вена, Польша, Финляндия, но, безусловно, с учетом того, как показала себя Белоруссия во время минского процесса, можно с уверенностью сказать, что она может быть в их числе", - заключил он.

На прошлой неделе вопрос переноса переговоров о Донбассе из Минска в другое место был затронут на встрече американского президента Дональда Трампа с его коллегой Нурсултаном Назарбаевым во время визита казахского лидера в Вашингтон. Назарбаев сообщил, что речь шла о том, что "Минск-1" застопорился, нужен "Минск-2". Идею переноса переговоров из Минска, как сказал Назарбаев, предложил Трамп.

Комментируя эту ситуацию глава МИД Белоруссии Владимир Макей, заявил, что страна не гонится за лаврами миротворца, а разрешение конфликта на Украине не зависит от места проведения переговоров. По словам министра, если это гарантирует успех, то переговорный процесс можно переносить "хоть в Антарктиду".

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Персоны
Трамп, Дональд Назарбаев, Нурсултан Абишевич
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