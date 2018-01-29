Трамп назвал ложью утверждения о том, что он испытывает ненависть к мусульманам

ЛОНДОН, 29 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал ложью распространяемые утверждения о том, что он испытывает ненависть по отношению к мусульманам. Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу ITV, которое было показано в воскресенье.

Отвечая на вопрос, ненавидит ли он мусульман, Трамп ответил: "Нет. Это ложь". "Я испытываю любовь ко всем людям, но если люди плохие, то мы что-то должны с ними делать. И это должно быть наказание. Но у меня очень хорошие отношения с мусульманами и у меня была очень хорошая поддержка со стороны мусульман в ходе моей президентской кампании", - сказал он.

Трамп во время предвыборной гонки в США не раз выступал с заявлениями, которые правозащитники расценивали как несправедливые или оскорбительные для приверженцев ислама. Так, на дебатах в марте 2016 года во Флориде республиканец сказал, что, по его мнению, мусульмане ненавидят американцев. Жесткая критика в его адрес последовала в прошлом году, когда он подписал указ, согласно которому на 90 дней вводился запрет на въезд в США для граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Президент США также заявил, что жертв во время терактов Париже, совершенных 13 ноября 2015 года, было бы меньше, если бы обычные люди имели право носить оружие. "Посмотрите на Париж, где существует очень строгий контроль над оборотом оружия, посмотрите на ужасную бойню, которая была устроена на улицах, в кафе, столько много людей были убиты. Эти люди (преступники) ходили с оружием и в течение продолжительного времени один за одним убили сотни людей и ранили их", - сказал Трамп, говоря про теракты двулетней давности. Их жертвами в общей сложности стали 130 человек, более чем 350 получили ранения.

"Оружие было только у плохих парней. Если кто-нибудь с оружием оказался бы на месте, когда они вошли туда, то пули могли бы полететь в другом направлении, у вас не было бы сотен убитых", - высказал мнение Трамп. Президент США заявил при этом, что ужесточение контроля над оборотом оружия не смогло бы предотвратить трагедии у него на родине. Так, отвечая на вопрос ведущего, Трамп коснулся темы массового расстрела, совершенного 1 октября в Лас-Вегасе. Тогда стрельбу из автоматов открыл по собравшимся на концерте у гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay 64-летний Стивен Пэддок. Жертвами трагедии стали 58 человек, более 520 пострадали. "У нас есть контроль над оборотом оружия, этот человек был болен и это большая проблема. Если бы у него не было оружия, у него были бы бомбы, у него было бы 55 бомб или что-нибудь еще", - сказал Трамп. "Я верю во вторую поправку. Она нужна для безопасности", - добавил президент США, который еще во время своей предвыборной кампании отстаивал право граждан страны владеть оружием, как это закреплено второй поправкой к конституции США.