Глава МИД Австралии: РФ и КНР не представляют военной угрозы для страны

СИДНЕЙ, 29 января. /ТАСС/. Россия и Китай не угрожают национальной безопасности Австралии. Об этом заявила в понедельник министр иностранных дел страны Джули Бишоп, комментируя в интервью телекомпании Sky News представленную недавно главой Пентагона Джеймсом Мэттисом обновленную Стратегию национальной обороны, согласно которой, Россия и Китай "подрывают существующий международный порядок" и угрожают США.

"У нас явно другой взгляд на Россию и Китай", - отметила Бишоп. "Мы не считаем, что Россия или Китай представляют военную угрозу для Австралии", - подчеркнула она.

"Мы продолжим тесно сотрудничать с Китаем, - сообщила глава австралийского МИД. - Мы проводим с Китаем и другими странами региона совместные военные учения и продолжим это делать".

В свою очередь премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл, беседуя в тот же день с журналистами, заявил, что в настоящее время "ни одна страна региона, за исключением Северной Кореи, не проявляет никаких враждебных намерений" в отношении Австралии.