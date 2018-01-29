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Глава МИД Австралии: РФ и КНР не представляют военной угрозы для страны

Международная панорама
29 января, 4:25 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 29, января. /ТАСС

Министр Джули Бишоп отметила, что Австралия продолжит совместные военные учения с Китаем и другими странами региона

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СИДНЕЙ, 29 января. /ТАСС/. Россия и Китай не угрожают национальной безопасности Австралии. Об этом заявила в понедельник министр иностранных дел страны Джули Бишоп, комментируя в интервью телекомпании Sky News представленную недавно главой Пентагона Джеймсом Мэттисом обновленную Стратегию национальной обороны, согласно которой, Россия и Китай "подрывают существующий международный порядок" и угрожают США.

"У нас явно другой взгляд на Россию и Китай", - отметила Бишоп. "Мы не считаем, что Россия или Китай представляют военную угрозу для Австралии", - подчеркнула она.

"Мы продолжим тесно сотрудничать с Китаем, - сообщила глава австралийского МИД. - Мы проводим с Китаем и другими странами региона совместные военные учения и продолжим это делать".

В свою очередь премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл, беседуя в тот же день с журналистами, заявил, что в настоящее время "ни одна страна региона, за исключением Северной Кореи, не проявляет никаких враждебных намерений" в отношении Австралии.

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