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Мининформполитики Украины объявило тендер на выпуск русскоязычной газеты для Донбасса

Международная панорама
29 января, 15:43 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, января. /ТАСС

Уточняется, что в газете будут размещаться новостные материалы и обзоры законодательства

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КИЕВ, 29 января. /ТАСС/. Министерство информационной политики Украины объявило тендер на выпуск русскоязычной газеты для распространения в Донбассе. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства.

"Газета называется "Донбасс-информ", ее выпуск обусловлен выполнением мероприятий, связанных с реинтеграцией Донбасса (выполнения закона о реинтеграции Донбасса)", - сообщили в пресс-службе. В газете будут размещаться новостные материалы, обзоры законодательства. План каждого номера в обязательном порядке должен будет согласовываться с ответственным представителем мининформполитики.

Издание будет выходить на восьми полосах дважды в месяц тиражом 250 тыс. экземпляров, уточнили в ведомстве. Как сказано в тендерной документации, "Донбасс-информ" будет бесплатно поставляться на подконтрольную Киеву территорию в "государственные областные администрации, пункты пересечения линий разграничения, отделения банков, в которых осуществляются социальные выплаты, гражданскому населению и силовым структурам".

Предполагается, что издание будет попадать также в неподконтрольные Киеву районы провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Так, по данным министра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Георгия Туки, в течение 2017 года уже было распространено около 80 тыс. экземпляров "Донбасс-информ", в частности, в Луганске.

В министерстве информполитики ранее высказывали обеспокоенность в связи с тем, что в условиях проводимой Киевом блокады провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в этих районах нет ни украинского телевещания, ни украинских СМИ. Создание специфического контента для этих территорий "должно стать общей задачей и государства, и частных вещателей", заявила в начале ноября первый заместитель министра Эмине Джапарова.

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