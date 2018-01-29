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БДИПЧ ОБСЕ откроет миссию по наблюдению за выборами в РФ 5 февраля

Международная панорама
29 января, 17:28 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Бюро по демократическим институтам и правам человека направит в Россию 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей

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ВАРШАВА, 29 января. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начнет работу по наблюдению за президентскими выборами в России 5 февраля. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник его пресс-секретарь Томас Раймер.

"Пресс-конференция, открывающая работу миссии, состоится в понедельник, 5 февраля", - сказал он.

Как напомнил представитель БДИПЧ, ранее было решено, что оно направит в РФ 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей. По словам Раймера, на пресс-конференции в Москве будут раскрыты все детали их работы. "Базовая команда уже сформирована", - добавил он.

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