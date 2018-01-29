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В Белом доме заявили о непричастности к отставке замдиректора ФБР Маккейба

Международная панорама
29 января, 22:44 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, января. /ТАСС
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ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Белый дом не имеет никакого отношения к уходу Эндрю Маккейба с поста заместителя директора Федерального бюро расследований (ФБР) США. С таким заверением выступила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Могу вам сказать, что никакие эти решения не принимались Белым домом", - заявила официальный представитель президента США Дональда Трампа.

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на собственные источники сообщила об отставке Маккейба.

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Персоны
Сандерс, Сара Трамп, Дональд
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