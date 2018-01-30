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Глава МВД Гватемалы намерен приравнять уличные банды к террористическим организациям

Международная панорама
30 января, 1:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС

Речь идет о преступных сообществах Маra Salvatrucha и Mara 18

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ТАСС, 30 января. Министр внутренних дел Гватемалы Энрике Астуриас решил добиваться внесения уличных банд Mara Salvatrucha и Mara 18 в список террористических организаций. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

По словам министра, жители страны "страдают от преступной деятельности этих структур, которые имеют тяжелое вооружение и готовы любыми способами добиваться своих целей". "Мы хотим просить руководство Конгресса республики реформировать уголовный кодекс, чтобы преступные сообщества Маra Salvatrucha и Mara 18 считались бы террористическими организациями", - сказал Астуриас.

Mara Salvatrucha и ее главный противник - Mara 18, также известная как Barrio 18 - считаются одними из самых крупных и жестоких уличных банд в странах Центральной Америки и США. Именно с их незаконной деятельностью связан разгул насилия в Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре.

В августе 2015 года Верховный суд Сальвадора постановил считать их "террористическими группами", поскольку своими действиями они нарушают "основополагающие права населения".

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