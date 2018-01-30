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МИД Ирана: возможность созыва "Сочи-2" будет определена по итогам нынешнего конгресса

Международная панорама
30 января, 16:23 дата обновления: 30 января, 17:01 UTC+3

По данным организаторов, на сочинский форум прибыли 1511 делегатов, представляющих все слои сирийского сообщества

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СОЧИ, 30 января. /ТАСС/. Возможность проведения очередного Конгресса сирийского национального диалога будет определена по итогам нынешней встречи. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД Ирана Хосейн Ансари.

"Возможность проведения "Сочи-2" и "Сочи-3" будет определена по итогам сегодняшних переговоров", - сказал дипломат.

По данным организаторов, на сочинский форум прибыли 1511 делегатов, представляющих все слои сирийского сообщества. По национальному составу большинство из участников арабы (94,5%), но среди приглашенных есть курды, езиды, ассирийцы, армяне, черкесы, чеченцы, дагестанцы, абхазы, туркоманы и друзы.

Также для участия в качестве наблюдателей приглашены все основные региональные и международные внешние игроки. Одной из задач форума станет создание комиссии по разработке конституции Сирии.

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Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
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