На Украине провели испытание новой крылатой ракеты

КИЕВ, 30 января. /ТАСС/. Украинское государственное конструкторское бюро "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса провели испытание крылатой ракеты наземного базирования. Об этом сообщил во вторник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов после завершения испытаний.

Турчинов утверждает, что ракета является "полностью украинской разработкой", которая способна "точно поражать наземные и морские цели". При этом другие характеристики вооружения не уточняются. Секретарь СНБО указал лишь, что "дальность действия украинских крылатых ракет и их боевое снаряжение не противоречат подписанным международным соглашениям для такого вида оружия".

В будущем, по его словам, планируется "разработать комплексы крылатых ракет также морского и воздушного базирования".

В сентябре 2015 года кабинет министров страны принял распоряжение о модернизации и доработке зенитных ракетных систем вооруженных сил Украины, к участию в выполнении работ привлечено конструкторское бюро "Луч" (Киев) - научно-производственное предприятие военно-промышленного комплекса Украины. Ранее украинские власти заявляли об испытании ракетного комплекса "Ольха".