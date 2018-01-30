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Кризис на Украине будет одним из основных приоритетов председательства Италии в ОБСЕ

Международная панорама
30 января, 16:59 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 30, января. /ТАСС

Глава итальянского МИД Анджелино Альфано также отметил, что "альтернативы минским соглашениям нет"

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КИЕВ, 30 января. /ТАСС/. Решение украинского кризиса станет одной из основных тем председательства Италии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано в рамках визита в Киев в качестве председателя ОБСЕ.

"Кризис на Украине является одним из главных приоритетов нашего председательства в ОБСЕ в 2018 году. Мы полны решимости играть активную роль в стабильном и долговременном решении кризиса", - приводится цитата министра в Twitter итальянского ведомства.

Министр также добавил, что "альтернативы минским соглашениям нет".

Ранее Анджелино Альфано прибыл в Киев. Он уже успел провести несколько встреч, в том числе со спецпредставителем председателя ОБСЕ на Украине Мартином Сайдиком. МИД Италии также анонсировал встречи с главой внешнеполитического ведомства Украины Павлом Климкиным, президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

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Персоны
Альфано, Анджелино Порошенко, Петр Алексеевич Климкин, Павел Анатольевич Гройсман, Владимир Борисович
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