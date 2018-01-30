Кризис на Украине будет одним из основных приоритетов председательства Италии в ОБСЕ

КИЕВ, 30 января. /ТАСС/. Решение украинского кризиса станет одной из основных тем председательства Италии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано в рамках визита в Киев в качестве председателя ОБСЕ.

"Кризис на Украине является одним из главных приоритетов нашего председательства в ОБСЕ в 2018 году. Мы полны решимости играть активную роль в стабильном и долговременном решении кризиса", - приводится цитата министра в Twitter итальянского ведомства.

FM #Alfano meets FM #Klimkin in #Kiev: “The #Ukraine crisis is one of the main priorities of our #OSCE Chairmanship in 2018. We are committed to play an active role towards a stable and long-lasting solution to the crisis. There is no alternative to the Minsk agreement" pic.twitter.com/nkSYGhIDU7 — Farnesina (@ItalyMFA) 30 January 2018

Министр также добавил, что "альтернативы минским соглашениям нет".

Ранее Анджелино Альфано прибыл в Киев. Он уже успел провести несколько встреч, в том числе со спецпредставителем председателя ОБСЕ на Украине Мартином Сайдиком. МИД Италии также анонсировал встречи с главой внешнеполитического ведомства Украины Павлом Климкиным, президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.