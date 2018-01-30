Де Мистура: в конституционный совет по Сирии войдут 45-50 человек

ООН, 30 января. /ТАСС/. Конституционный совет по Сирии, решение о создании которого было принято на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, будет включать не более 50 человек. Об этом заявил во вторник журналистам специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, которому поручено сформировать комиссию.

По словам эмиссара, он намерен провести консультации с широким кругом игроков, включая представителей сирийской оппозиции, которые не приняли участие в форуме в Сочи. Как сообщил де Мистура, по итогам этих дискуссий он подготовит "список из 45-50 членов" будущего конституционного совета. Он уточнил, что намерен объявить об этом в Женеве.

Отвечая на вопрос ТАСС, спецпосланник ООН не уточнил, когда именно огласит состав комиссии или когда она начнет работу. Он подчеркнул, что намерен огласить список "как можно скорее", добавив, что в ситуации с Сирией "крайне рискованно" назначать какие-то конкретные сроки.

Итоговое заявление

Заявление, принятое по итогам Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, полностью подтверждает ключевые пункты сирийского урегулирования, предложенные ООН на переговорах в Женеве. Об этом заявил журналистам спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии.

По его словам, форум в Сочи "соответствовал тому, что было заявлено" при его подготовке. "Итоговое заявление важно для нас, потому что оно полностью подтверждает 12 пунктов, предложенных ООН в ходе женевского раунда [переговоров]", - подчеркнул эмиссар.

Он отметил, что в конгрессе приняли участие сотни представителей различных сирийских партий, группировок и движений. "Это определенно было очень напряженное мероприятие. 1,6 тыс. сирийцев, многие из них впервые получили возможность высказаться", - отметил де Мистура.

Он охарактеризовал форум как "очень насыщенный", но "не хаотичный". По словам спецпосланника генсека ООН, внушительное число участников не помешало проведению дискуссий.

Ситуация в Африне

Ситуация в сирийском районе Африн, где Турция проводит операцию против курдских формирований, не отразилась на проведении Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Уверенность в этом выразил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии, подводя итоги состоявшегося во вторник форума.

По его словам, Россия, Иран и Турция, являющиеся гарантами астанинского процесса, заверили его, что "сделают все, чтобы это не повлияло" на дискуссии в Сочи. "Правда в том, что им это удалось. Ни один из этих потенциально напряженных вопросов не проявился в Сочи", - отметил де Мистура, принимавший участие в конгрессе.

Он констатировал, что "некоторые курдские представители не приехали" в Сочи из-за боевых действий в Африне, но "другие курды присутствовали" на форуме.

Комментируя происходящее в Африне, спецпосланник генсека ООН предупредил, что "любое усиление военного вмешательства или новая военная активность" в Сирии негативно сказываются на процессе мирного урегулирования конфликта. "Мы видели это постоянно, это происходило в прошлом", - подчеркнул он. При этом эмиссар сообщил, что на встречах, которые он проводил в Сочи, тема Африна не поднималась.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" в Африне, где проживает порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.