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В ЛНР сообщили, что Киев не подтвердил готовность к обмену пленными

Международная панорама
31 января, 17:16 UTC+3 МИНСК МИНСК 31, января. /ТАСС

Стороны также обсудили вопросы восстановления моста у Станицы Луганской, проведение ремонтных работ для восстановления подачи электроэнергии в Новоалександровке

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МИНСК, 31 января. /ТАСС/. Представители Киева не подтвердили готовность к обмену пленными в Донбассе. Об этом в среду по итогам заседания подгруппы по гуманитарным вопросам контактной группы по урегулировании ситуации на востоке Украины сообщила представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева.

"Ключевым вопросом повестки дня заседания рабочей группы по гуманитарным вопросам стало обсуждение обмена незаконно удерживаемыми лицами. Республики в очередной раз заявили о готовности к проведению обмена. К сожалению, украинская сторона не подтвердила такую готовность", - приводит ее слова агентство Луганскинформцентр.

Как отметила Кобцева, участники встречи также обсуждали вопросы восстановления моста у Станицы Луганской, проведение ремонтных работ для восстановления подачи электроэнергии в Новоалександровке. Кроме того, представители ЛНР затронули проблему отключения Киевом воды на Попаснянском водозаборе. "К нашему большому сожалению, консенсус ни по одному из обсуждаемых вопросов не достигнут", - резюмировала представитель ЛНР.

На линии соприкосновения в Донбассе в районе Горловки 27 декабря 2017 года прошел крупнейший с момента начала конфликта обмен пленными. Киев передал провозглашенным республикам Донбасса 233 пленных и получил 73 человека. Представители сторон также подчеркнули, что освобождение пленных не завершено и они приложат все силы для того, чтобы в 2018 году процесс был продолжен.

Позднее Кобцева заявила, что ЛНР будет требовать вернуть 25 пленных, которых украинская сторона в последний момент отказалась передавать ЛНР в ходе прошедшего обмена.

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