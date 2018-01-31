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Украина официально прекратила работу местных и апелляционных судов в Крыму и Донбассе

Международная панорама
31 января, 23:52 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 31, января. /ТАСС

Всего в список вошли 84 суда, из них 36 в Крыму, 31 - в Донецкой области, 17 - в Луганской

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КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Высший совет правосудия (ВСП) Украины прекратил работу местных и апелляционных судов Крыма, территорию которого в стране продолжают считать украинской, а также на неподконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей. Об этом в среду сообщили на сайте ведомства.

Как говорится в сообщении, 9 января в ВСП поступило представление председателя Верховного Суда о прекращении работы данных судов "в связи с мерами по борьбе с терроризмом на территориях, где расположены суды, и с целью обеспечения надлежащего перевода судей на постоянное место работы в другие суды того же уровня без конкурса". Всего в список вошли 84 суда, из них 36 в Крыму, 31 - в Донецкой области, 17 - в Луганской.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. Президент России Владимир Путин 18 марта того же года подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказывается признавать Крым частью России.

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