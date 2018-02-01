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Правозащитники: содержание 41 узника в Гуантанамо обходится США в $445 млн в год

Международная панорама
1 февраля, 0:05 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 31, января. /ТАСС

Американский союз защиты гражданских свобод также подверг критике решение президента Дональда Трампа отменить указ его предшественника Барака Обамы о закрытии этой спецтюрьмы

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ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Содержание 41 узника в спецтюрьме для террористов на военно-морской базе США в Гуантанамо (Куба) обходится американским налогоплательщикам в $445 млн в год. Об этом заявила в среду одна из наиболее известных правозащитных организаций в США - Американский союз защиты гражданских свобод.

В распространенном заявлении она подвергла критике решение президента Дональда Трампа отменить указ его предшественника Барака Обамы о закрытии этой спецтюрьмы. О нем хозяин Белого дома объявил, выступая во вторник с посланием "О положении страны" на совместном заседании обеих палат Конгресса США. Трамп подчеркнул, что террористов нужно уничтожать, а "при необходимости задерживать и допрашивать".

"Трамп совершает большую ошибку, ухудшая и без того ужасную ситуацию с нарушениями прав человека в Гуантанамо", - считают правозащитники.

Спецтюрьма была создана в 2002 году при администрации президента Джорджа Буша - младшего для захваченных американцами в ходе войн в Афганистане и Ираке, а также антитеррористических операций в других странах боевиков группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ), их сообщников и тех, кто подозревается в причастности к терроризму. Сейчас в Гуантанамо содержится 41 узник. С 2008 года туда никого не доставляли.

Всего через эту тюрьму прошли свыше 775 иностранцев-мусульман. Их всех причисляли в разряд "вражеских комбатантов". По сути, они оказались в правовом вакууме: им годами не предъявляли обвинения.

Обама, ставший президентом в январе 2009 года, сразу же распорядился закрыть спецтюрьму в течение года. Однако Конгресс отказался выделять на это деньги. Подавляющее большинство законодателей приняли в штыки идею транспортировки узников Гуантанамо на территорию США для суда и дальнейшего содержания в федеральных тюрьмах. В итоге Вашингтону пришлось уговаривать правительства тех стран, гражданами которых являлись заключенные спецтюрьмы, забрать их на родину.

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Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд Буш, Джордж (младший)
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