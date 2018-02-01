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СМИ: РФ не знала об участии в конгрессе в Сочи человека, признанного Анкарой террористом

Международная панорама
1 февраля, 16:50 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 1, февраля. /ТАСС

Ранее внешнеполитическое ведомство Турции попросило МИД России дать разъяснение относительно одного из участников Конгресса сирийского национального диалога

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АНКАРА, 1 февраля. /ТАСС/. Россия ничего не знала об участии в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи Михрача Урала, которого Анкара считает лидером террористической организации. Об этом сообщил в четверг телеканал Haber turk со ссылкой на источник в МИД республики.

"Россияне заявили, что они тоже ничего не знали об участии Михрача Урала", - приводит телеканал слова источника.

30 января внешнеполитическое ведомство Турции попросило МИД РФ дать разъяснение относительно одного из участников Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. По версии турецкого министерства, на форуме присутствовал "лидер террористической группировки THKP-C Михрач Урал, который стоит за нападением на город Рейханлы в провинции Хатай и убийством 52 человек в 2013 году".

Участники завершившегося во вторник в Сочи Конгресса сирийского национального диалога приняли заявление из 12 пунктов, в котором излагаются взгляды сирийцев на будущее своей страны. В нем отмечается, что Сирия должна сохранять суверенитет и территориальную целостность, а ее будущее может определять только сам сирийский народ путем выборов. Сирийцы также обратились к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой оказать содействие в организации работы конституционной комиссии, мандат которой будет определен в рамках женевского процесса.

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Кризис в Сирии Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
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