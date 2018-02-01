Мэй хочет ограничить права граждан ЕС, которые прибудут в страну после Brexit

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время переговоров по Brexit намерена договориться с ЕС об ограничении прав европейских граждан, которые прибудут в страну в течение переходного периода после того, как страна официально выйдет из Евросоюза 29 марта 2019 года. Об этом заявил в четверг представитель главы британского правительства.

"Любой, кто приедет в Великобританию до марта 2019 года, будет обладать теми правами, которые приписаны в нашем соглашении от декабря прошлого года (в том числе правом бессрочного пребывания на территории страны - прим. ТАСС)", - приводит его слова агентство Reuters. - Любой, кто приедет по завершении имплементационного периода, будет иметь те же права, что и те, кто приехал в тот момент, пока он длится".

Как написала в четверг газета Financial Times, таким образом Тереза Мэй намерена ужесточить свою переговорную позицию с Евросоюзом. Брюссель настаивает на том, чтобы европейцы, которые приедут в Великобританию во время имплементационного или переходного периода (он должен начаться 29 марта 2019 года и продлиться до 31 декабря 2020 года), обладали такими же правами, что и граждане ЕС, оказавшиеся в стране до даты официального "развода". Иными словами, они рассчитывают на то, что европейцы автоматически получат право на бессрочное пребывание на территории Королевства.

Однако Мэй, согласно изданию, планирует проявить твердость. Газета объясняет это желанием показать членам собственной Консервативной партии, что она не намерена прогибаться под требования Брюсселя. "Теперь к тем, кто приедет после марта 2019 года, будет другой подход, потому что они будут приезжать уже в страну, которая будет вне ЕС", - приводит Financial Times заявление Мэй, сделанное ею во время проходящего сейчас визита в Китай.

Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода на ратификацию достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Сам Brexit должен быть реализован 29 марта 2019 года, после чего и наступит предположительно двухлетний имплементационный период, который должен позволить деловому сообществу избежать потрясений.