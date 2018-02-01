Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 56.26
€ 69.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мэй хочет ограничить права граждан ЕС, которые прибудут в страну после Brexit

Международная панорама
1 февраля, 17:01 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 1, февраля. /ТАСС

Газета Financial Times объясняет это желанием премьер-министра показать членам собственной Консервативной партии, что она не намерена прогибаться под требования Брюсселя

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время переговоров по Brexit намерена договориться с ЕС об ограничении прав европейских граждан, которые прибудут в страну в течение переходного периода после того, как страна официально выйдет из Евросоюза 29 марта 2019 года. Об этом заявил в четверг представитель главы британского правительства.

"Любой, кто приедет в Великобританию до марта 2019 года, будет обладать теми правами, которые приписаны в нашем соглашении от декабря прошлого года (в том числе правом бессрочного пребывания на территории страны - прим. ТАСС)", - приводит его слова агентство Reuters. - Любой, кто приедет по завершении имплементационного периода, будет иметь те же права, что и те, кто приехал в тот момент, пока он длится".

Как написала в четверг газета Financial Times, таким образом Тереза Мэй намерена ужесточить свою переговорную позицию с Евросоюзом. Брюссель настаивает на том, чтобы европейцы, которые приедут в Великобританию во время имплементационного или переходного периода (он должен начаться 29 марта 2019 года и продлиться до 31 декабря 2020 года), обладали такими же правами, что и граждане ЕС, оказавшиеся в стране до даты официального "развода". Иными словами, они рассчитывают на то, что европейцы автоматически получат право на бессрочное пребывание на территории Королевства.

Однако Мэй, согласно изданию, планирует проявить твердость. Газета объясняет это желанием показать членам собственной Консервативной партии, что она не намерена прогибаться под требования Брюсселя. "Теперь к тем, кто приедет после марта 2019 года, будет другой подход, потому что они будут приезжать уже в страну, которая будет вне ЕС", - приводит Financial Times заявление Мэй, сделанное ею во время проходящего сейчас визита в Китай.

Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода на ратификацию достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Сам Brexit должен быть реализован 29 марта 2019 года, после чего и наступит предположительно двухлетний имплементационный период, который должен позволить деловому сообществу избежать потрясений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэй, Тереза
Темы
Brexit
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова назвала ошибкой неучастие ряда сирийских оппозиционеров в конгрессе в Сочи
2
Путин призвал воздержаться от эйфории в связи с решением CAS по российским олимпийцам
3
Французский суд оштрафовал WADA за нарушение презумпции невиновности Хабиба Сиссе
4
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
5
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
6
Российские олимпийцы оправданы, но борьба за Игры-2018 еще впереди
7
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама