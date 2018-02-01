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Пенс возглавит американскую делегацию на открытии ОИ-2018

Международная панорама
1 февраля, 23:20 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 1, февраля. /ТАСС

В делегацию также вошли председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Эд Ройс, командующий военным контингентом США в Республике Корея генерал Винсент Брукс

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ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс и его супруга Карен возглавят американскую делегацию на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Белого дома.

"Вице-президент Майк Пенс возглавит делегацию вместе со второй леди Карен Пенс, которая также является членом президентской делегации", - говорится в сообщении. В ее состав также вошли конгрессмен-республиканец, председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Эд Ройс, командующий военным контингентом США в Республике Корея генерал Винсент Брукс, его предшественник генерал Джеймс Турман, временный поверенный в делах США в американском посольстве в Сеуле Марк Кнэппер и Сара Хьюз - золотая медалистка Олимпийских игр 2002 года в женском фигурном катании.

Церемония открытия Олимпиады в Пхёнчхане пройдет 9 февраля.

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