Пенс возглавит американскую делегацию на открытии ОИ-2018

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс и его супруга Карен возглавят американскую делегацию на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Белого дома.

"Вице-президент Майк Пенс возглавит делегацию вместе со второй леди Карен Пенс, которая также является членом президентской делегации", - говорится в сообщении. В ее состав также вошли конгрессмен-республиканец, председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Эд Ройс, командующий военным контингентом США в Республике Корея генерал Винсент Брукс, его предшественник генерал Джеймс Турман, временный поверенный в делах США в американском посольстве в Сеуле Марк Кнэппер и Сара Хьюз - золотая медалистка Олимпийских игр 2002 года в женском фигурном катании.

Церемония открытия Олимпиады в Пхёнчхане пройдет 9 февраля.