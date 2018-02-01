СБ ООН проведет 20 февраля заседание с участием президента Палестины

ООН, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас примет участие в ежемесячном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, которое состоится 20 февраля. Об этом заявил в четверг кувейтский дипломат Мансур Айяд аль-Утейби, представляя журналистам программу работы Совбеза под председательством своей страны в феврале.

По его словам, с докладом на заседании выступит специальный координатор ближневосточного мирного процесса Николай Младенов. "Президент Палестины Махмуд Аббас примет участие и выступит на этом заседании", - сказал он.

Аль-Утейби уточнил, что на встрече будет уделено внимание ситуации на оккупированных Израилем палестинских территориях. "Членам Совета Безопасности будет полезно послушать, что скажет президент Палестины", - отметил постоянный представитель Кувейта при всемирной организации. По его словам, израильская сторона пока не сигнализировала о своем намерении принять участие в дискуссии.

Отвечая на вопрос о том, не вызвала ли организация заседания с участием Аббаса недовольства у Соединенных Штатов, Мансур Айяд аль-Утейби отметил, что "ни один из членов Совета [Безопасности] не высказался против этого предложения". Он подчеркнул, что Махмуд Аббас является президентом Государства Палестина и "напрямую заинтересован в теме, которая будет обсуждаться".

Как сообщил кувейтский постпред, в течение месяца Кувейт также планирует провести неформальное заседание с участием экс-президента США Джимми Картера, бывшего заместителя генерального секретаря ООН Яна Эгеланна и Карен Абу Зейд, в прошлом занимавшей пост генерального комиссара Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Представляя программу работы Совбеза, дипломат отметил, что в течение месяца запланированы 13 открытых встреч, включая заседание на уровне глав МИД 21 февраля, которое будет посвящено реализации целей и принципов Устава ООН. В дополнение к этому в феврале пройдут 12 закрытых консультаций и одни дебаты по теме методов работы Совбеза ООН, намеченные на 26 февраля. По словам дипломата, СБ традиционно проведет три встречи по Сирии, которые будут посвящены проблеме применения химического оружия (5 февраля), политическому урегулированию (14 февраля) и гуманитарной ситуации (28 февраля).