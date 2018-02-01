AFP: Иордания разорвала дипломатические отношения с КНДР

ТАСС, 1 февраля. Власти Иордании приняли решение разорвать дипломатические отношения с КНДР. Об этом в четверг сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник в правительстве королевства.

"Разрыв дипломатических отношений, которые никогда не были крепкими с КНДР, соответствует политике союзников Иордании по этому вопросу", - цитирует агентство заявление источника. Соответствующее решение иорданского правительства утверждено в четверг указом короля Иордании Абдаллы II, уточняет AFP.

Утром 29 ноября 2017 года КНДР осуществила первый с 15 сентября того же года ракетный запуск, после чего постоянный представитель США при ООН Никки Хейли предложила всем государствам разорвать любые связи с КНДР, в том числе дипломатические отношения, а также прекратить сотрудничать со страной в военной, научно-технической и экономической сферах.