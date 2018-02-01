Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 56.26
€ 69.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AFP: Иордания разорвала дипломатические отношения с КНДР

Международная панорама
1 февраля, 23:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

Такое решение соответствует политике союзников Иордании по этому вопросу, заявил агентству источник

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 февраля. Власти Иордании приняли решение разорвать дипломатические отношения с КНДР. Об этом в четверг сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник в правительстве королевства.

"Разрыв дипломатических отношений, которые никогда не были крепкими с КНДР, соответствует политике союзников Иордании по этому вопросу", - цитирует агентство заявление источника. Соответствующее решение иорданского правительства утверждено в четверг указом короля Иордании Абдаллы II, уточняет AFP.

Утром 29 ноября 2017 года КНДР осуществила первый с 15 сентября того же года ракетный запуск, после чего постоянный представитель США при ООН Никки Хейли предложила всем государствам разорвать любые связи с КНДР, в том числе дипломатические отношения, а также прекратить сотрудничать со страной в военной, научно-технической и экономической сферах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Абдалла II (король Иордании)
Страны
США КНДР Иордания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WADA серьезно обеспокоено решением CAS снять санкции с российских спортсменов
2
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
3
Госдепартамент не комментирует кончину сына Фиделя Кастро
4
США приостановили санкции против глав спецслужб РФ для их въезда в Вашингтон
5
Захарова назвала ошибкой неучастие ряда сирийских оппозиционеров в конгрессе в Сочи
6
Welcome Home, или Возвращение на Родину
7
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама