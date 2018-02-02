СБ ООН может рассмотреть резолюцию или заявление по Ирану на фоне обвинений США

ООН, 2 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН может вернуться к обсуждению иранской темы, в том числе рассмотреть возможность принятия резолюции или заявления на фоне выдвинутых США и союзниками обвинений в том, что Тегеран якобы поставляет оружие йеменским мятежникам. Об этом заявил в четверг журналистам председательствующий в Совбезе в феврале кувейтский дипломат Мансур Айяд аль-Утейби, отвечая на вопрос о возможном принятии мер против Ирана на основе информации, предоставленной США.

По его словам, "несколько членов Совета Безопасности чувствуют необходимость предпринять действия на основе доказательств и доступной информации". "Похоже, предпринимается попытка принять заявление по этому вопросу, но мы не знаем, когда это произойдет", - сказал дипломат, добавив, что дискуссии идут "за пределами Совета". Он также не исключил, что на рассмотрение СБ может быть вынесена резолюция. "Решение будет принято в ближайшие несколько недель", - подчеркнул аль-Утейби.

В январе постпред США Никки Хейли заявила, что США намерены добиться от ООН принятия мер по ограничению деятельности Тегерана по разработке баллистических ракет и по ужесточению оружейного эмбарго. По ее словам, все эти шаги могут быть предприняты за рамками соглашения по иранской ядерной программе. В конце месяца США организовали для членов Совета Безопасности ООН поездку в Вашингтон, в ходе которой им были продемонстрированы фрагменты баллистической ракеты, запущенной йеменскими мятежниками по Эр-Рияду, а также другое вооружение и оборудование, имеющее, по утверждению американской стороны, иранское происхождение. Тема Ирана также поднималась на рабочем обеде членов СБ с президентом США Дональдом Трампом.

В составе делегации Совбеза был постпред РФ при ООН Василий Небензя. По итогам визита он заявил, что Россия не видит оснований для принятия каких-либо мер против Ирана в ООН. Дипломат воздержался от однозначных выводов по поводу того, имеет ли продемонстрированное Совбезу в Вашингтоне оружие иранское происхождение.

"Иран категорически отрицает, что поставляет что-либо в Йемен. Все знают, что у Йемена есть запас вооружений с прежних времен. Я не могу сказать вам ничего определенного, я не эксперт", - приводит высказывания Небензи официальный сайт постпредства РФ.