Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 56.26
€ 69.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СБ ООН может рассмотреть резолюцию или заявление по Ирану на фоне обвинений США

Международная панорама
2 февраля, 2:51 UTC+3 ООН ООН 2, февраля. /ТАСС

Ранее постпред Соединенных Штатов Никки Хейли заявила, что США хотят добиться принятия мер по ограничению деятельности Тегерана по разработке баллистических ракет и по ужесточению оружейного эмбарго

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 2 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН может вернуться к обсуждению иранской темы, в том числе рассмотреть возможность принятия резолюции или заявления на фоне выдвинутых США и союзниками обвинений в том, что Тегеран якобы поставляет оружие йеменским мятежникам. Об этом заявил в четверг журналистам председательствующий в Совбезе в феврале кувейтский дипломат Мансур Айяд аль-Утейби, отвечая на вопрос о возможном принятии мер против Ирана на основе информации, предоставленной США.

По его словам, "несколько членов Совета Безопасности чувствуют необходимость предпринять действия на основе доказательств и доступной информации". "Похоже, предпринимается попытка принять заявление по этому вопросу, но мы не знаем, когда это произойдет", - сказал дипломат, добавив, что дискуссии идут "за пределами Совета". Он также не исключил, что на рассмотрение СБ может быть вынесена резолюция. "Решение будет принято в ближайшие несколько недель", - подчеркнул аль-Утейби.

В январе постпред США Никки Хейли заявила, что США намерены добиться от ООН принятия мер по ограничению деятельности Тегерана по разработке баллистических ракет и по ужесточению оружейного эмбарго. По ее словам, все эти шаги могут быть предприняты за рамками соглашения по иранской ядерной программе. В конце месяца США организовали для членов Совета Безопасности ООН поездку в Вашингтон, в ходе которой им были продемонстрированы фрагменты баллистической ракеты, запущенной йеменскими мятежниками по Эр-Рияду, а также другое вооружение и оборудование, имеющее, по утверждению американской стороны, иранское происхождение. Тема Ирана также поднималась на рабочем обеде членов СБ с президентом США Дональдом Трампом.

В составе делегации Совбеза был постпред РФ при ООН Василий Небензя. По итогам визита он заявил, что Россия не видит оснований для принятия каких-либо мер против Ирана в ООН. Дипломат воздержался от однозначных выводов по поводу того, имеет ли продемонстрированное Совбезу в Вашингтоне оружие иранское происхождение.

"Иран категорически отрицает, что поставляет что-либо в Йемен. Все знают, что у Йемена есть запас вооружений с прежних времен. Я не могу сказать вам ничего определенного, я не эксперт", - приводит высказывания Небензи официальный сайт постпредства РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Хейли, Никки Трамп, Дональд Небензя, Василий Алексеевич
Темы
Ситуация вокруг Ирана Военная операция в Йемене
Страны
США Иран Йемен Кувейт Россия Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WADA серьезно обеспокоено решением CAS снять санкции с российских спортсменов
2
Госдепартамент не комментирует кончину сына Фиделя Кастро
3
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
4
Захарова назвала ошибкой неучастие ряда сирийских оппозиционеров в конгрессе в Сочи
5
США приостановили санкции против глав спецслужб РФ для их въезда в Вашингтон
6
Французский суд оштрафовал WADA за нарушение презумпции невиновности Хабиба Сиссе
7
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама