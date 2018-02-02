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Вице-президент США посетит Японию с 6 по 8 февраля

Международная панорама
2 февраля, 4:33 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 2, февраля. /ТАСС

В планах Майкла Пенса провести переговоры с японским премьер-министром Синдзо Абэ

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ТОКИО, 2 февраля. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс посетит Японию с официальным визитом в период с 6 по 8 февраля и проведет переговоры с японским премьер-министром Синдзо Абэ. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Вице-президент США Пенс будет находиться с визитом в Японии с 6 по 8 февраля. В частности, 7 февраля он проведет встречу с премьер-министром Абэ". По его словам, главной темой для обсуждения станет вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе проблема ядерной и ракетной программ КНДР.

Как ожидается, после этого Пенс отправится в Южную Корею, где примет участие в церемонии открытия зимней Олимпиады в Пхёнчхане. Как сообщала ранее газета Asahi, там вице-президент США также может провести трехсторонние переговоры с Абэ и южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Абэ, Синдзо Пенс, Майкл (Майк)
Темы
Олимпиада-2018 Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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