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Глава Пентагона рассчитывает на дальнейшее укрепление взаимодействия ВС США и Украины

Международная панорама
3 февраля, 2:05 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, февраля. /ТАСС

Джеймс Мэттис дал высокую оценку этическим ценностям и эффективности украинской армии

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ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Глава Пентагона Джеймс Мэттис провел в пятницу встречу с министром обороны Украины Степаном Полтораком, в ходе которой выразил намерение продолжать укреплять взаимодействие между вооруженными силами двух государств. Об этом сообщило в пятницу Министерство обороны США.

"Сегодня мы рассчитываем рассмотреть прагматические шаги для дальнейшего укрепления отношений между вооруженными силами обеих стран. Рад принять вас сегодня здесь, господин министр", - сказал Мэттис во время встречи в Министерстве обороны, видеозапись с которой распространило ведомство.

Пентагон также отметил, что в ходе состоявшейся встречи глава американского оборонного ведомства дал высокую оценку этическим ценностям и эффективности украинской армии.

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Персоны
Мэттис, Джеймс Полторак, Степан Тимофеевич
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