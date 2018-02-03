Глава Пентагона рассчитывает на дальнейшее укрепление взаимодействия ВС США и Украины

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Глава Пентагона Джеймс Мэттис провел в пятницу встречу с министром обороны Украины Степаном Полтораком, в ходе которой выразил намерение продолжать укреплять взаимодействие между вооруженными силами двух государств. Об этом сообщило в пятницу Министерство обороны США.

"Сегодня мы рассчитываем рассмотреть прагматические шаги для дальнейшего укрепления отношений между вооруженными силами обеих стран. Рад принять вас сегодня здесь, господин министр", - сказал Мэттис во время встречи в Министерстве обороны, видеозапись с которой распространило ведомство.

Пентагон также отметил, что в ходе состоявшейся встречи глава американского оборонного ведомства дал высокую оценку этическим ценностям и эффективности украинской армии.