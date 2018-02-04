В Коста-Рике пройдут президентские и парламентские выборы

ТАСС, 4 февраля. Всеобщие выборы пройдут в воскресенье в Коста-Рике. Порядка 3,3 млн избирателей центральноамериканской республики предстоит избрать главу государства и обновить состав Законодательной ассамблеи - однопалатного парламента - на следующие четыре года. Следить за ходом голосования будут около 100 иностранных наблюдателей, в том числе 15 представителей Организации американских государств во главе с экс-президентом Колумбии Андресом Пастраной.

Выборы без фаворита

На высший государственный пост в этот раз претендуют 13 человек, из которых только пятеро пользуются заметной поддержкой избирателей.

Согласно результатам последнего опроса общественного мнения, проведенного Центром политических исследований Университета Коста-Рики, за кандидата от партии "Национальное возрождение" Фабрисио Альварадо, выступающего в защиту традиционных ценностей, готовы проголосовать 16,9% избирателей, а за его ближайшего преследователя - Антонио Альвареса Десанти от партии "Национальное освобождение" - 12,4%.

На третьем месте оказался представляющий правящую партию "Гражданское действие" Карлос Альварадо с 10,6%, на четвертом с 8,6% - Хуан Диего Кастро от "Национальной интеграции", опередивший всего на 0,4% Родольфо Пису из партии "Социал-христианское единство". При этом всего за четыре дня до выборов 36% избирателей не определились со своими предпочтениями. Для победы одному из кандидатов необходимо получить по меньшей мере 40% голосов, в противном случае в первое воскресенье апреля пройдет второй тур выборов.

Президент зовет голосовать

Действующий глава государства Луис Гильермо Солис призвал соотечественников исполнить гражданский долг. В 2014 году политик одержал убедительную победу, набрав 78% голосов во втором туре. "Это очень важный момент в демократической жизни страны, это возможность для того, чтобы демократия облачилась в новые одежды вместо изношенных за четыре года", - сказал глава государства в интервью коста-риканской газете El Mundo. По его мнению, завершившаяся президентская кампания оказалась "очень нетипичной", отличаясь от прочих сдержанностью основных участников.

Солис добавил, что передаст новому правительству "стабильную в экономическом и спокойную в социальном плане страну, которая с оптимизмом смотрит на открывающиеся в будущем возможности". Главным своим достижением он назвал то, что в настоящее время граждане Коста-Рики могут жить лучше, чем в 2014 году, когда он вступил в должность.

Преступность набирает обороты

Одной из главных проблем, с которой придется столкнуться новому президенту Коста-Рики, станет рост преступности. На фоне таких государств Центральной Америки, как Гондурас, Гватемала и Сальвадор, эта республика всегда считалась весьма безопасной. Тем не менее в 2017 году в Коста-Рике был отмечен заметный всплеск насилия: более 600 человек стали жертвами умышленных убийств, число преступлений такого рода превысило 12 случаев на 100 тыс. жителей. В 2016 и 2015 годах этот показатель был равен 11,8 и 11,4 соответственно.

По данным министерства юстиции, как минимум четверть всех убийств так или иначе связана с незаконной деятельностью наркомафии.

В 2017 году, по официальным данным, правоохранительные органы Коста-Рики изъяли в общей сложности 30 тонн кокаина и 6,5 тонны марихуаны. Большинство кандидатов на пост главы государства сходятся во мнении, что для улучшения ситуации в сфере безопасности необходимо выделять больше средств на нужды правоохранительных органов, а также конфисковывать банковские активы и собственность членов преступных группировок.