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Де Мистура рассчитывает, что сирийцы в Женеве начнут обсуждать новую конституцию САР

Международная панорама
4 февраля, 14:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

Спецпосланник генсека ООН напомнил о словах президента России Владимира Путина, заявлявшего об отсутствии военного решения в сирийском противостоянии

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура рассчитывает, что сирийцы за столом переговоров в Женеве обсудят разработку новой конституции страны.

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"Конгресс [сирийского национального диалога в Сочи] помог всем. Это то, о чем уже говорил президент [РФ Владимир] Путин: нет военного решения у этого конфликта. Я думаю, следующий шаг такой: начнем работу в Женеве, как и договорились. Если сирийцы сядут за один стол в Женеве, если они договорятся о том, как писать конституцию, тогда мы сможем в Женеве уже работать над тем, что обсуждали здесь", - сказал он в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.

Де Мистура подчеркнул, что вопрос с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) может быть решен только военным путем. "Это не те люди, с которыми можно договариваться. Люди, которые привезли ИГ в Афганистан из Сирии, могут отправить тех же бойцов и в любую другую страну", - отметил он.

"Мы должны учесть уроки Ирака и Афганистана, мы ведь прекрасно понимаем, что там произошло. Там после свержения режима большая часть населения осталась за бортом; с ней никто не стал договариваться и разговаривать. В результате многие ушли в ИГ, поэтому [в Сирии] и нужна конституция и выборы для всех. Нам нужно избежать ошибок, сделанных в Ираке, ошибок, которые привели к рождению ИГ", - заключил спецпосланник.

На Конгрессе сирийского национального диалога, который прошел 30 января в Сочи, противоборствующие сирийские силы впервые оказались в одном зале, чтобы провести диалог без посредников. По итогам встречи стороны договорились о создании конституционной комиссии, которая совместно с де Мистурой начнет готовить предложения для конституции страны, эта работа должна продолжиться в Женеве.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
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