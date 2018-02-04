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Чехия направила в Ирак служащих военной полиции

Международная панорама
4 февраля, 15:00 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 4, февраля. /ТАСС

Кроме обучения иракских сил безопасности, им также предстоит охранять 30 чешских советников

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ПРАГА, 4 февраля. /ТАСС/. Подразделение сержантов и офицеров полиции ВС Чехии в воскресенье вылетело в Ирак. Об этом сообщил журналистам представитель национального министерства обороны Ян Пейшек.

"Подразделение в составе 10 военных полицейских, из которых семеро являются опытными инструкторами, вылетело с пражского [военного] аэродрома Кбелы в Ирак, - отметил он. - Они будут обучать иракских коллег и будут задействованы в охране находящихся в этой стране чешских военных специалистов".

По его словам, полицейские будут размещены на базе в Багдаде. Кроме обучения служащих иракских правоохранительных органов и сил безопасности, им предстоит охранять 30 чешских советников, обеспечивающих помощь в становлении ВВС Ирака.

В Ираке чешские полицейские заменят коллег, несших там службу последние полгода. Им предстоит пробыть в этой стране ближайшие шесть месяцев, после чего Прага осуществит их очередную ротацию. Чехия будет оказывать помощь Ираку в обучении служащих сил безопасности и сотрудников правоохранительных органов как минимум до конца 2018 года. Она может быть продолжена, если Багдад обратится с соответствующей просьбой к Праге.

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