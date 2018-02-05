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Экс-президент Эквадора назвал итоги референдума нарушением конституции

Международная панорама
5 февраля, 5:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

Рафаэль Корреа также отметил, что "ни одно движение в одиночку не может набрать 36% голосов, особенно за такой короткий срок и в ходе столь неравной борьбы"

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ТАСС, 5 февраля. Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа объяснил неблагоприятные для себя итоги общенационального референдума тем фактом, что при ведении агитационной кампании он был поставлен в неравные условия по сравнению с действующим правительством. Соответствующую запись он оставил в воскресенье на своей странице в Twitter.

"Поздравляю всех наших сторонников! Ни одно движение в одиночку не может набрать 36% [голосов], особенно за такой короткий срок и в ходе столь неравной борьбы. Борьба продолжается. Мы не можем допустить подобное нарушение конституции в правовом государстве", - отметил политик.

В воскресенье в Эквадоре прошел референдум, на который было вынесено сразу семь инициатив, предполагающих изменение конституции. Наиболее широкий общественный резонанс получило предложение отменить норму, разрешающую переизбираться на любой государственный пост, в том числе президентский, неограниченное количество раз. Эквадорский лидер Ленин Морено, который является инициатором референдума, неоднократно объяснял свое стремление ограничить число переизбраний необходимостью законодательно закрепить принцип сменяемости власти. В то же время, по мнению ряда противников действующего правительства, истинная цель данной инициативы состоит в том, чтобы лишить бывшего главу Эквадора Рафаэля Корреа возможности вновь претендовать на эту должность.

По последним данным, полученным после обработки 31,16% бюллетеней, в поддержку ограничений на переизбрание выступили 65,09% избирателей, против - 34,91%. Корреа, который в последние месяцы проживал с семьей в Бельгии, в начале января вернулся в Эквадор, чтобы агитировать сограждан голосовать против конституционных поправок. Экс-президент также покинул ряды правящего "Альянса ПАИС", объединявшего левые и левоцентристские силы, из-за разногласий с нынешним главой государства и объявил о намерении создать новое политическое движение.

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