Профильная комиссия Сейма рассмотрит петицию против реформы в русских школах в Латвии

РИГА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Президиум Сейма (парламента) Латвии в понедельник передал на рассмотрение комиссии по мандатам, этике и заявлениям петицию против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения и за сохранение билингвального образования в Латвии, под которой подписались свыше 14 тыс. жителей страны. Об этом корреспонденту ТАСС рассказала правозащитник Елена Бачинская.

"Сегодня состоялось техническое заседание президиума Сейма, который решил направить петицию на рассмотрение в комиссию по мандатам, этике и заявлениям. Согласно регламенту парламента, в течение 30 дней с момента подачи этой инициативы в Сейм, она должна быть рассмотрена в этой комиссии. Петиция была передана 22 января, поэтому не позднее 22 февраля на одном из заседаний этой комиссии должно будет состояться обсуждение данной инициативы. После этого комиссия должна будет передать ее на рассмотрение на пленарное заседание Сейма", - указала она.

"Важность сегодняшнего дня в том, что именно президиум Сейма решает, насколько поданная инициатива не противоречит регламенту и соответствует всем требованиям. Сегодняшнее решение показало, что петиция в защиту русских школ достойна того, чтобы быть рассмотренной парламентом", - отметила Бачинская.

Сбор подписей под петицией за сохранение билингвального образования стартовал в Латвии в конце октября прошлого года на официальном интернет-портале общественных инициатив Manabalss.lv. Согласно местному законодательству, предложение, собравшее подписи не менее 10 тыс. граждан республики старше 16 лет, имеет статус коллективного заявления и должно быть рассмотрено Сеймом. В голосовании не могут принимать участие проживающие в республике преимущественно русскоязычные неграждане. Эта инициатива примерно за две недели собрала более 11 тыс. подписей и была передана в законодательный орган, но часть подписей были признаны недействительными, и голосование продолжилось.

Попытки ликвидации русских школ

Правительство Латвии ранее одобрило подготовленную минобрнауки реформу, согласно которой школы нацменьшинств c 2020-2021 учебного года перейдут на преподавание почти всех предметов на государственном языке. На русском учащиеся будут осваивать только сам язык, литературу и связанные с культурой и историей предметы. Постепенная реализация этой реформы начнется уже с 1 сентября будущего года. Чтобы реформа вступила в силу, ее еще должен утвердить парламент республики.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ уже провели митинг против данной инициативы местных властей, собравший более тысячи участников, а также два многотысячных шествия. На разных сайтах общественных инициатив также проводятся сборы подписей против этих планов.

Единственным государственным языком в Латвии является латышский, а русский считается иностранным. С 1 сентября 2004 года в республике уже была осуществлена вызвавшая массовые акции протеста реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения: в старших классах русских школ на русском языке можно преподавать только 40% предметов.