Эксперты: политический паралич из-за Brexit грозит неопределенностью для ВС Великобритании

ЛОНДОН, 6 февраля. /ТАСС/. Проблемы, вызванные Brexit (выходом из ЕС), обернулась "политическим параличом" для вооруженных сил Великобритании. К такому выводу пришли авторы доклада Королевского института объединенных родов войск (RUSI), сообщает во вторник вещательная корпорация Би-би-си.

Задержки в осуществлении запланированных сокращений в сфере обороны, включая выведение из состава ВС ряда кораблей, самолетов, а также уменьшения численности некоторых подразделений, создают ситуацию неопределенности. Оказавшись в подобном положении, Великобритания, по оценке экспертов Института, рискует своей репутацией международного партнера.

"Правительство, отвлеченное [проблемами] Brexit, все чаще воспринимают как неспособное принимать трудные решения и играть международную роль, которая соизмерима с ресурсами, которые оно выделяет для этой цели, - отмечается в докладе. - Чем дольше продолжится этот паралич политики, тем выше риск [подрыва] репутации Великобритании как надежного союзника и серьезного игрока в области безопасности".

"В момент, когда переговоры между ЕС с Великобританией о будущих отношениях приближаются к критической точке, это не очень обнадеживающее положение", - указывают авторы документа.

В ближайшее десятилетие военный бюджет Соединенного Королевства, согласно сообщению британских СМИ, может быть уменьшен на £20 млрд ($27,7 млрд). При этом разработаны планы по сокращению численности армии более чем на 14 тыс. человек. Предполагается, в частности, объединить подразделения десантников и королевских морских пехотинцев с целью экономии средств.

Ранее с резкой критикой планов правительства по сокращению численности морских пехотинцев с целью уменьшения расходов на оборону выступили британские парламентарии. Они назвали эти и другие шаги недальновидными и "неграмотными в военном отношении" в докладе комитета Палаты общин парламента Великобритании по обороне.

После трех с половиной столетий на службе отечеству над морпехами Ее Величества нависла угроза "жертвоприношения" в угоду "краткосрочной бухгалтерии" Минфина, подчеркивают эксперты, по мнению которых, подобный шаг "значительно подорвет обороноспособность" королевства. "Великобритания остается одной из немногих стран мира, которые обладают суверенным потенциалом [в области десантного флота]", - указывают авторы доклада. Шаги по ликвидации таких возможностей "были бы непоправимым актом глупости", полагают парламентарии.

Особое беспокойство у них вызывают планы наряду с морпехами вывести из состава королевского флота два десантных корабля - Albion и Bulwark. Предполагается, что сэкономленные силы и средства пойдут на укомплектование экипажей двух новейших авианосцев - Queen Elizabeth и Prince of Wales.