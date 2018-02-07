СМИ: бывший офицер ВВС Малайзии приговорен к семи годам тюрьмы за связь с ИГ

ТАСС, 7 февраля. Верховный суд Малайзии приговорил к семи годам лишения свободы бывшего офицера военно-воздушных сил страны за оказание финансовых услуг террористам группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает в среду газета The Straits Times.

"Отставной капитан ВВС Азудин Махмуд в январе 2016 года открыл на свое имя счет в банке Maybank", - говорится в заявлении представителей судебного процесса. Впоследствии как минимум двое местных террористов, состоящих в рядах ИГ, провели через его счет несколько банковских операций на сумму около тысячи долларов.

Правоохранительные органы задержали Азудина после того, как представители банка сообщили о подозрительных переводах. Государственные обвинители сумели доказать, что 54-летний мужчина сознательно оказывал финансовые услуги террористам, что по местному законодательству считается тяжким преступлением.