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Пентагон: США хотят повысить порог применения ядерного оружия

Международная панорама
7 февраля, 23:51 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, февраля. /ТАСС

В ситуации с ядерным сдерживанием США "полагают, что есть ряд стран, которые могут заблуждаться - в особенности одна"

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© AP Photo/Charles Dharapak

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотят повысить порог применения ядерного оружия в связи с политикой ядерного сдерживания. С таким утверждением на брифинге для журналистов выступил в среду глава Пентагона Джеймс Мэттис, комментируя намерения Соединенных Штатов создать два новых вида ядерных боезарядов морского базирования.

"[Политика ядерного] Сдерживание динамично. Оно изменяется из года в год, из десятилетия в десятилетие. Мы должны принять меры по отношению к [политике ядерного] сдерживанию в его нынешнем виде <...>, идея заключается в том, чтобы повысить порог [применения ядерного оружия]", - отметил министр.

По его словам, в ситуации с ядерным сдерживанием США "полагают, что есть ряд стран, которые могут заблуждаться - в особенности одна". "И эта страна могла предположить, что если бы она использовала в боевых действиях с применением обычных вооружений ядерную бомбу малой мощности, то мы не отреагируем ядерной бомбой с очень высокой мощностью. Наш ответ на это - сделать бомбу малой мощности и сказать: "Не заблуждайтесь, это [политика ядерного] сдерживание", - отметил он.

Министр процитировал бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который предостерегал США от понижения порога применения ядерного оружия.

В опубликованной на прошлой неделе обновленной ядерной доктрине США изложены планы уменьшения мощности части имеющихся в наличии ядерных боеголовок для баллистических ракет подлодок, а также разработки ядерной крылатой ракеты морского базирования. С точки зрения стратегов Пентагона, такая крылатая ракета позволит США обеспечить "нестратегическое [ядерное] региональное присутствие". По утверждениям разработчиков доктрины, ее создание не нарушает положения российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Более того, данная ракета, отмечается в документе, станет одной из форм ответа США на "нарушения Россией" ДРСМД.

"Если Россия вернется к соблюдению Договора, сократит свой нестратегический ядерный арсенал и скорректирует другие формы своего дестабилизирующего поведения, то США могут пересмотреть замыслы создания [новой ядерной] крылатой ракеты морского базирования", - гласит доктрина.

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Мэттис, Джеймс Киссинджер, Генри Альфред
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