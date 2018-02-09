Мэттис заявил, что США не намерены выводить свои войска из Манбиджа по требованию Турции

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. США не намерены уступать давлению Турции, требующей вывести американские подразделения из сирийского Манбиджа. Об этом заявил в четверг журналистам глава Пентагона Джеймс Мэттис, отвечая на соответствующий вопрос.

"Что касается давления Турции [на США] в отношении Манбиджа, то ситуация не изменилась, - отметил он. - Мы с понимаем относимся к тревоге, которую испытывает Анкара [в отношении курдских отрядов в Сирии]. Но сейчас наша цель - оказывать давление на группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС), продолжать военную кампанию против боевиков".

По словам Мэттиса, США "обеспокоены" тем, что боевые действия Турции в сирийском Африне "отвлекают внимание от борьбы с ИГ". "Мы взаимодействуем с Турцией по вопросам, касающимся обеспечения ее безопасности, в отношении которых она испытывает законную тревогу, - продолжил глава Пентагона. - Турция - наш союзник по НАТО, и мы обсуждаем с ней эти вопросы на всех военных уровнях. Я увижу их министра обороны в Брюсселе на следующей неделе".

Высказывания министра обороны распространила пресс-служба Пентагона.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" в районе Африн, где проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов. Эти организации Анкара считает террористическими. СНС, против которых главным образом направлена турецкая операция, являются костяком курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), пользующейся поддержкой американцев.

Президент Турции Тайип Эрдоган уже несколько раз заявлял, что эта операция может распространиться на Манбидж, находящийся под контролем СДС, и настоятельно рекомендовал США вывести оттуда свои подразделения. Турция не скрывает своего недовольства поддержкой Соединенными Штатами сирийских курдов. Она считает, что Вашингтон совершает ошибку, поставляя вооружение отрядам СНС. Анкара ассоциирует эти формирования с Рабочей партией Курдистана, которую причисляет к разряду террористических группировок, и утверждает, что полученное ими американское оружие может быть направлено в конечном итоге против Турции.