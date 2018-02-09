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Япония назвала провокацией прошедший накануне в Пхеньяне военный парад

Международная панорама
9 февраля, 6:09 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 9, февраля. /ТАСС

В Токио заявили, что не намерены мириться с произошедшим

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ТОКИО, 9 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии считает проведенный накануне в Пхеньяне военный парад провокацией, угрожающей международной безопасности. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Эта демонстрация военной техники - откровенная провокация, бросающая вызов региональной и международной безопасности, - сказал он.- Мы не намерены с этим мириться". Генсек японского кабинета вновь подверг критике политику Сеула, направленную на смягчение напряженности в отношениях с КНДР.

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"Нельзя обманываться дипломатией улыбок Пхеньяна, - сказал он. - Нужно уходить от действий, которые могут повредить международному нажиму на Северную Корею".

На другой пресс-конференции в пятницу министр обороны Японии Ицунори Онодэра разъяснил, что на параде были продемонстрированы четыре типа баллистических ракет, включая межконтинентальную "Хвасон-15". "В тесном сотрудничестве с США и Южной Кореей мы будем тщательно собирать и анализировать информацию о направлениях в военной политике Северной Кореи, - сказал министр. - Япония намерена также приложить все силы к повышению уровня бдительности в отношении действий Пхеньяна. Своим парадом Северная Корея подчеркивает, что не собирается отказываться от ракетно-ядерной программы".

По сообщениям южнокорейских и японских СМИ, в параде на площади имени Ким Ир Сена в центре Пхеньяна участвовали в четверг не менее 13 тыс. военнослужащих. Он завершился демонстрацией военной техники - танков, артиллерии, ракет. В частности, были показаны четыре мобильные установки с ракетами "Хвасон-15" в характерной черной окраске. Помимо этого по площади прошли несколько восьмиосных тягачей с предыдущей модификацией МБР "Хвасон-14".

КНДР провела военный парад впервые с апреля прошлого года. На этот раз его масштабы были скромнее, а продолжался он около полутора часов - почти в два раза меньше, чем предыдущий.

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