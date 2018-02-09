В Канныне прошла акция протеста против участия КНДР в Олимпиаде

СЕУЛ, 9 февраля. /ТАСС/. Акция протеста против участия КНДР в зимней Олимпиаде прошла в четверг вечером в южнокорейском городе Каннын. Об этом сообщили сегодня корреспонденту ТАСС по телефону в окружном полицейском управлении.

"Небольшая демонстрация состоялась поздно вечером 8 февраля недалеко от Олимпийской деревни в Канныне. В ней участвовали около 15 человек. За порядком следили пятьдесят полицейских, акция прошла без инцидентов", - отметил собеседник ТАСС. По его словам, в ходе митинга демонстранты выкрикивали лозунги против участия КНДР в Олимпиаде и порвали плакат с изображением флага этой страны.

22 января демонстранты сожгли в центре Сеула флаг КНДР и фотографию ее лидера Ким Чен Ына в знак протеста против участия этой страны в Олимпиаде в Пхёнчхане. 6 февраля в Южной Корее также прошла небольшая акция протеста ультраправых групп против прибытия в страну артистов из КНДР.

В начале года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. По итогам нескольких раундов консультаций в пограничном пункте Пханмунджом были достигнуты договоренности, предусматривающие отправку делегации спортсменов, чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.