Пхеньян решил не заправлять топливом паром в южнокорейском порту

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Пхеньян отменил свою просьбу к властям Республики Корея о заправке топливом парома, доставившего артистов из КНДР в южнокорейский порт.

Об этом сообщило в пятницу агентство Yonhap.

"Во вторник судно "Мангёнбон-92" доставило в Республику Корея 140 северокорейских артистов ансамбля "Самчжиён" для выступления в рамках Олимпийских игр-2018. КНДР попросила Республику Корея предоставить топливо для парома, но решение о заправке затянулось, поскольку поставка нефтепродуктов в КНДР запрещена. Пока Сеул вел консультации по этому вопросу с международным сообществом, северокорейская сторона отменила свою просьбу. В воскресенье корабль отправится домой", - сообщает агентство.

Возможность войти в порт Республики Корея для северокорейского судна появилась в начале года, когда наметилось потепление в отношениях между Югом и Севером. По итогам нескольких раундов консультаций в пограничном пункте Пханмунджом были достигнуты договоренности об отправке делегации спортсменов, чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхане. Артисты ансамбля "Самчжиён" дадут представление в Сеуле.

Число желающих познакомиться с искусством КНДР в несколько раз превышает количество проданных билетов.