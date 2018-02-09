Kyodo: Абэ потребовал от главы парламента КНДР отказаться от ракетно-ядерной программы

ТОКИО, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в коротком разговоре с председателем президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР Ким Ён Намом на приеме перед открытием XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане в пятницу потребовал от Пхеньяна отказаться от ракетно-ядерной программы.

Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его данным, Абэ также заявил о необходимости решить проблему с гражданами Японии, похищенными разведкой КНДР в 1970-х годах. О том, что ответил ему Ким Ён Нам, не сообщается. Отмечается, что перед началом беседы политики пожали друг другу руки. Это первый подобный контакт между представителями руководства двух стран.

Прием для зарубежных официальных гостей Игр состоялся в пятницу в курортном городке Ёнпxён близ Пхёнчхана. На нем Ким Ён Нам также обменялся рукопожатиями с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, после чего они вместе сфотографировались.

Делегация КНДР во главе с Ким Ён Намом прибыла в Республику Корея в пятницу. В состав делегации из 22 человек входит также Ким Ё Чжон, родная сестра лидера КНДР Ким Чен Ына.

В конце ноября прошлого года КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.