Минфин США ввел санкции за связи с ИГ против трех лиц и трех организаций

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты внесли в санкционные списки трех физических лиц и три организации, которые оказывали содействие террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Соответствующая информация распространена в пятницу Управлением по контролю над иностранными активами министерства финансов США.

Под рестрикции попали гражданин Филиппин Абдулпатта Абубакар, гражданин Германии Юнус Закария и гражданин Сомали Мохаммед Юсуф. Также Минфин ввел санкции против связанных с Юсуфом организаций Al-Mutafaq Commercial Company и Liibaan Trading. Под ограничения попала и компания Profesyoneller Elektronik, связанная с Закарией.

Как отмечается в сопровождающем заявлении минфина, рестрикции введены за "оказание поддержки ИГ и содействие операционной деятельности террористической группировки".