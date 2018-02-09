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Минфин США ввел санкции за связи с ИГ против трех лиц и трех организаций

Международная панорама
9 февраля, 19:54 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, февраля. /ТАСС

Под рестрикции попали гражданин Филиппин Абдулпатта Абубакар, гражданин Германии Юнус Закария и гражданин Сомали Мохаммед Юсуф

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ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты внесли в санкционные списки трех физических лиц и три организации, которые оказывали содействие террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Соответствующая информация распространена в пятницу Управлением по контролю над иностранными активами министерства финансов США.

Под рестрикции попали гражданин Филиппин Абдулпатта Абубакар, гражданин Германии Юнус Закария и гражданин Сомали Мохаммед Юсуф. Также Минфин ввел санкции против связанных с Юсуфом организаций Al-Mutafaq Commercial Company и Liibaan Trading. Под ограничения попала и компания Profesyoneller Elektronik, связанная с Закарией.

Как отмечается в сопровождающем заявлении минфина, рестрикции введены за "оказание поддержки ИГ и содействие операционной деятельности террористической группировки".

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Темы
Борьба с "Исламским государством"
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