Лондон удивлен тем, что Брюсселю неясна его позиция по переходному периоду Brexit

ЛОНДОН, 9 февраля. /ТАСС/. Лондон удивлен тем, что Брюсселю непонятна его позиция по условиям переходного периода, который наступит после того, как Великобритания покинет Евросоюз.

Об этом заявил в пятницу британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.

"Учитывая ту интенсивную работу, которая велась на этой неделе, удивительно слышать, что [главному переговорщику ЕС по Brexit] Мишелю Барнье неясна позиция Великобритании относительно имплементационного периода. Как я обозначил в своем выступлении две недели назад, мы стремимся к установлению ограниченного по времени периода, в ходе которого будет сохранен доступ к рынкам друг друга на существующих условиях", - цитирует министра пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Дэвис подчеркнул, что обеим сторонам необходимо найти способ "решения споров" в случае их возникновения. "Но существует фундаментальное противоречие в подходе, которого придерживается Еврокомиссия. Сегодня они признали, что необходимо выработать способ решения спорных вопросов. В то же время они отвергли стремление Великобритании к рациональным гарантиям защиты наших интересов", - отметил министр, подчеркнув, что Лондон продолжит стремиться к "выстраиванию нового всеобъемлющего партнерства между Великобританией и ЕС".

Выступая в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе, Барнье заявил, что соглашение о переходном периоде, который должен наступить после того, как Великобритания покинет Евросоюз, не будет достигнуто, если разногласия между Брюсселем и Лондоном останутся неурегулированными. По его словам, противоречия касаются прав граждан ЕС, что является приоритетным вопросом для Брюсселя на переговорах по Brexit. "Великобритания не хочет продлевать права тех граждан, которые будут прибывать в страну в течение переходного периода", - пояснил Барнье.

По его словам, позиция Брюсселя состоит в том, что права британских подданных и граждан стран ЕС в течение двухлетнего переходного периода должны быть сохранены.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года - спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу одержали противники евроинтеграции. Brexit должен состояться 29 марта 2019 года, после чего наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.