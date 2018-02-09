Трамп заявил, что разрешит публикацию служебной записки демократов по делу РФ

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен разрешить публикацию служебной записки, подготовленной законодателями-демократами по приписываемому России вмешательству в выборы 2016 года. Свое решение по этому поводу он огласил в пятницу в присутствии журналистов.

"Мы планируем опубликовать письмо", - сказал глава государства, слова которого приводит пресс-пул Белого дома.

Демократы подготовили свой документ в противовес записке однопартийцев Трампа в Конгрессе, которые обвинили сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) и министерства юстиции США в неправомерных действиях в ходе разбирательства по поводу предполагаемого вмешательства России в предвыборную кампанию в США.

Документ республиканцев был обнародован по решению президента на минувшей неделе вопреки возражениям демократов, которые утверждали, что огласка может нанести ущерб проводимому расследованию утверждений о сговоре избирательного штаба Трампа с Москвой. В записке, в частности, говорится, что ФБР получило разрешение на слежку во время предвыборной кампании за одним из помощников Трампа - Картером Пейджем - на основании бездоказательного "досье", составленного бывшим агентом британских спецслужб Кристофером Стилом.

Сам президент 3 февраля заявил, что записка республиканцев подтверждает несостоятельность версии о сговоре его штаба с российскими властями. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс повторила во вторник на брифинге, что проводимое рядом комитетов Конгресса и спецпрокурором Робертом Мюллером расследование "вмешательства России в выборы - политически мотивированное".

Согласно данным агентства Associated Press, демократы в подготовленном ими документе обвиняют республиканцев в том, что те пришли к своим выводам, основываясь на неполной информации. Глава фракции Демократической партии в Сенате Чарльз Шумер 4 февраля направил Трампу письмо, в котором выразил мнение, что американцы должны "выслушать обе стороны и сделать собственные выводы".