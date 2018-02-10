WSJ: США рассматривают возможность наращивания военного присутствия в Азии

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. США не исключают вероятность наращивания своего военного присутствия в Азии, в том числе переброски туда дополнительных подразделений морской пехоты. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

По ее данным, Пентагон изучает возможность отправки в Восточную Азию так называемых экспедиционных отрядов морской пехоты численностью около 2,2 тыс. человек. Такие подразделения предназначены прежде всего для быстрого реагирования и обычно дислоцируются на небольших десантных кораблях. Они способны вести морской, наземный и воздушный бой, выполнять спасательные и логистические операции и оказывать поддержку другим войскам.

Вашингтон, в частности, использовал эти отряды в Сирии и Ираке в борьбе против экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), а также задействовал их в Афганистане, отмечает газета. Как сообщил командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер, в случае переброски его подчиненных в Азию их задачей может стать патрулирование территорий и проведение совместных учений с союзниками в регионе.

Издание пишет, что Пентагон рассматривает возможность передислокации отрядов морпехов в качестве ответа на растущее влияние Китая в регионе. Как считают в США, новая оборонная стратегия КНР направлена на подрыв международного порядка, указывает газета. Она подчеркивает, что окончательного решения по поводу возможной отправки американских военнослужащих в Азию пока не принято.

Согласно данным The Wall Street Journal, в данный момент около 50 тыс. военнослужащих США, включая 18 тыс. морских пехотинцев, дислоцированы в Японии, еще примерно 30 тыс. - в Южной Корее, а около 7 тыс. - на острове Гуам в Тихом океане.