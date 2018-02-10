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Египет проводит одну из крупнейших антитеррористических операций

Международная панорама
10 февраля, 1:02 UTC+3 КАИР КАИР 10, февраля. /ТАСС

Отмечается, что операция стала беспрецедентной по количеству задействованных в ней сил

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КАИР, 10 февраля. /ТАСС/. Начавшаяся в Египте в пятницу масштабная антитеррористическая военная операция стала одной из крупнейших за последние годы по охвату территории и задействованных в ней сил.

"Всеобъемлющая операция Синай-2018" - таково ее официальное название - проводится, согласно заявлению представителя ВС АРЕ полковника Тамера Рифаи, "на севере и в центре Синая, в Дельте Нила и в пустыне на западе страны с целью уничтожения очагов терроризма и криминальных банд". В ней принимают участие полевые армейские подразделения, силы МВД, пограничные, военно-воздушные и военно-морские силы. По словам Рифаи, корабли ВМФ "обеспечивают безопасность Суэцкого канала и морских границ страны близ Синайского полуострова".

Масштаб и охват

По данным источников в силовых структурах, нынешняя операция, к которой тщательно готовились, стала беспрецедентной по количеству задействованных в ней сил, в том числе техники и военнослужащих. При этом точные цифры не приводятся.

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От проводимых ранее ее отличает и то, что "зачистка территории от экстремистов" одновременно проводится сразу в нескольких стратегических регионах, где укрываются боевики, в первую очередь, на Синае и в пустынных районах в центральной части страны. Северный Синай уже долгое время остается одной из наиболее горячих точек на карте Египта, где практически ежедневно боевиками совершаются атаки на расположения армии и полиции. Несмотря на принимаемые меры, полностью справиться с экстремистским подпольем пока не удается.

Силовые ведомства Египта значительно активизировали контртеррористические операции весной минувшего года после терактов в христианских храмах городов Танта и Александрия, в результате которых погибли более 45 человек. В стране с 10 апреля по решению президента Абдель Фаттаха ас-Сиси действует чрезвычайное положение, продлеваемое, как того требует конституция, каждые три месяца.

29 ноября прошлого года президент ас-Сиси после крупнейшего в Египте теракта в суфийской мечети на Северном Синае, унесшего жизни более 300 человек, дал силовикам три месяца на восстановление безопасности на полуострове. Этот срок истекает к марту, за недели до президентских выборов, на которых баллотируется на второй срок действующий глава государства. И как отмечают наблюдатели, успех военной операции станет лишним плюсом в копилку ас-Сиси, в победу которого на выборах в стране и за рубежом практически никто не сомневается.

Высший уровень боеготовности

По данным высокопоставленных источников в Министерстве внутренних дел Египта, на которые ссылается издание Egypt Independent, уровень готовности по всей стране поднят до наивысшего.

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Значительно усилены меры безопасности на жизненно важных стратегических объектах инфраструктуры, включая туристические места, системы жизнеобеспечения, молельные дома и храмы. На улицах городов размещены дополнительные подразделения полиции, проводятся патрулирование и регулярные проверки на дорогах. Армия призвала всех граждан к сотрудничеству с силовым структурами с целью выявления подозрительных и криминальных элементов. В провинциях регулярное инспектирование объектов возложено на местные власти.

В связи с операцией на Северном Синае до особого распоряжения приостановлены занятия во всех школах региона. Студентов расположенных там двух университетов и нескольких институтов отправили на неделю на каникулы.

Первые результаты

К вечеру было объявлено об уничтожении в пригороде Каира троих боевиков, принадлежавших к террористической группе "Хасм". МВД также сообщило об арестах в ходе нескольких облав в нескольких провинциях страны 14 активных сторонников группировки. "Хасм", близкая к исламистскому движению "Братья-мусульмане", впервые заявило о себе летом 2016 года, была запрещена в стране около года назад. Активисты "Хасм" неоднократно совершали диверсии и атаки, главным образом против сотрудников силовых структур. Наиболее громкой вылазкой стало неудавшееся покушение на бывшего верховного муфтия страны Али Гумаа. В последние месяцы египетские правоохранительные органы провели серию успешных операций по ликвидации сети "Хасм", уничтожив около трех десятков его боевиков, в том числе нескольких главарей.

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