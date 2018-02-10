Египет проводит одну из крупнейших антитеррористических операций

КАИР, 10 февраля. /ТАСС/. Начавшаяся в Египте в пятницу масштабная антитеррористическая военная операция стала одной из крупнейших за последние годы по охвату территории и задействованных в ней сил.

"Всеобъемлющая операция Синай-2018" - таково ее официальное название - проводится, согласно заявлению представителя ВС АРЕ полковника Тамера Рифаи, "на севере и в центре Синая, в Дельте Нила и в пустыне на западе страны с целью уничтожения очагов терроризма и криминальных банд". В ней принимают участие полевые армейские подразделения, силы МВД, пограничные, военно-воздушные и военно-морские силы. По словам Рифаи, корабли ВМФ "обеспечивают безопасность Суэцкого канала и морских границ страны близ Синайского полуострова".

Масштаб и охват

По данным источников в силовых структурах, нынешняя операция, к которой тщательно готовились, стала беспрецедентной по количеству задействованных в ней сил, в том числе техники и военнослужащих. При этом точные цифры не приводятся.

От проводимых ранее ее отличает и то, что "зачистка территории от экстремистов" одновременно проводится сразу в нескольких стратегических регионах, где укрываются боевики, в первую очередь, на Синае и в пустынных районах в центральной части страны. Северный Синай уже долгое время остается одной из наиболее горячих точек на карте Египта, где практически ежедневно боевиками совершаются атаки на расположения армии и полиции. Несмотря на принимаемые меры, полностью справиться с экстремистским подпольем пока не удается.

Силовые ведомства Египта значительно активизировали контртеррористические операции весной минувшего года после терактов в христианских храмах городов Танта и Александрия, в результате которых погибли более 45 человек. В стране с 10 апреля по решению президента Абдель Фаттаха ас-Сиси действует чрезвычайное положение, продлеваемое, как того требует конституция, каждые три месяца.

29 ноября прошлого года президент ас-Сиси после крупнейшего в Египте теракта в суфийской мечети на Северном Синае, унесшего жизни более 300 человек, дал силовикам три месяца на восстановление безопасности на полуострове. Этот срок истекает к марту, за недели до президентских выборов, на которых баллотируется на второй срок действующий глава государства. И как отмечают наблюдатели, успех военной операции станет лишним плюсом в копилку ас-Сиси, в победу которого на выборах в стране и за рубежом практически никто не сомневается.

Высший уровень боеготовности

По данным высокопоставленных источников в Министерстве внутренних дел Египта, на которые ссылается издание Egypt Independent, уровень готовности по всей стране поднят до наивысшего.

Значительно усилены меры безопасности на жизненно важных стратегических объектах инфраструктуры, включая туристические места, системы жизнеобеспечения, молельные дома и храмы. На улицах городов размещены дополнительные подразделения полиции, проводятся патрулирование и регулярные проверки на дорогах. Армия призвала всех граждан к сотрудничеству с силовым структурами с целью выявления подозрительных и криминальных элементов. В провинциях регулярное инспектирование объектов возложено на местные власти.

В связи с операцией на Северном Синае до особого распоряжения приостановлены занятия во всех школах региона. Студентов расположенных там двух университетов и нескольких институтов отправили на неделю на каникулы.

Первые результаты

К вечеру было объявлено об уничтожении в пригороде Каира троих боевиков, принадлежавших к террористической группе "Хасм". МВД также сообщило об арестах в ходе нескольких облав в нескольких провинциях страны 14 активных сторонников группировки. "Хасм", близкая к исламистскому движению "Братья-мусульмане", впервые заявило о себе летом 2016 года, была запрещена в стране около года назад. Активисты "Хасм" неоднократно совершали диверсии и атаки, главным образом против сотрудников силовых структур. Наиболее громкой вылазкой стало неудавшееся покушение на бывшего верховного муфтия страны Али Гумаа. В последние месяцы египетские правоохранительные органы провели серию успешных операций по ликвидации сети "Хасм", уничтожив около трех десятков его боевиков, в том числе нескольких главарей.